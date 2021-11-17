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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أستون مارتن فالكيري تتألق بطرازى كوبيه و سبايدر مكشوف

أستون مارتن فالكيري
أستون مارتن فالكيري سبايدر

أخيراً و بعد طول أنتظار من الحماس و التشويق ، أعلنت شركة أستون مارتن البريطانية عن انتهائها من تصنيع 150 سيارة من طراز فالكيري الخارق و تحديداً من فئة الكوبيه و تم بيعها بالكامل للعملاء في وقت قصير جداً بنظام الحجز المسبق .

و لكن بشكل غير متوقع أعلنت أستون مارتن عن فئة آخرى جديدة من فالكيري و هي فئة سبايدر المكشوفة و التي تأتي ببعض المميزات تتفوق بها على طراز الكوبيه مما أثار ضجر بعض العملاء الذين حصلوا على طراز الكوبيية .

و تتفوق أستون مارتن فالكيري سبايدر على أستون مارتن فالكيري كوبيية في تحقيقها لتجربة قيادة استثنائية أكثر متعة بسبب أحتوائها على سقف قابل للتحريك يتمتع بديناميكية و كفاءة عالية مماثل للكوبيية ، و من أهمك المميزات التي تتمتع بها فالكيري دعمها لأحدث نظم الديناميكية الهوائية و الثبات و سيتم أنتاج أستون مارتن فالكيري سبايدر بعدد 85 نسخة فقط .

و يذكر أن أستون مارتن فالكيري بفئتيها "كوبيية و سبايدر" تستمد قوتها الخارقة من نظام دفع هجين بمحرك يعمل بالبنزين V12 سعة 6500 سي سي ، بنظام تنفس طبيعي ، يمكنه توليد قوة تصل الي 1155 حصان بحد أقصى 11000 دورة للدقيقة ، و عزم أقصى للدوران يصل الي 740 نيوتن/متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكيي .

كما تتوفر على محرك كهربائي أضافي يستطيع توليد 160 حصان و عزم أقصى للدوران يصل الي 280 نيوتن/متر ، و جاءت منظومة الدفع الهجينة بالتعاون مع شركتي إنتيجرال باورترين المتخصصة في صناعة المحركات الكهربائية و شركة ريماك التي وفرت منظومة البطارية الهجينة .

الكهرباء كفاءة عالية استثناء استون مارتن بريطاني بنزين نيوتن محرك كهربائي بعد طول أنتظار شركة استون مارتن فالكيري سبايدر فالكيري أستون مارتن فالكيري

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