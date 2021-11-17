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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مانهارت تزود BMW MH8 بحزمة مذهلة من التجهيزات الرائدة

سيارة BMW MH8
سيارة BMW MH8

قامت شركة مانهارت المتخصصة في التعديل على السيارات بتزويد سيارة BMW MH8   بحزمة تعديلات قوية لرفع أداءها و قوتها بشكل مميز يجعلها أقرب للسيارت الخارقة ، و تتميز سيارة الفئة الثامنة بأنها أفخم سيارة مكشوفة في أسطول سيارات BMW .

و رغم أن السيارة بنسختها الأصلية تأتي بحزمة تعديلات عالية إلا أنه هناك دائماً مجال للترقية و التحسين من جانب مانهارت ، و التي تجذب فئة كبيرة من عشاق السيارات المعدلة التي تحمل طابعاً و نمطاً فريداً مختلفاً عن السيارات التقليدية .

و تستمد سيارة BMW MH8  مانهارت المعدلة قوتها من محرك ثماني الأسطوانات V8 بسعة 4400 سي سي ، يستطيع توليد قوة تصل الي 715 حصان "460 كيلو وات" و عزم دوران يصل الي 925 نيوتن/متر ، مقابل 530 حصان (390 كيلووات) و عزم دوران  750 نيوتن/متر في النسخة الأصلية ، بالأضافة لناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.

و من الخارج تمت أضافة خطوط ذهبية طولية تمنح السيارة مظهراً كلاسيكياً فريداً مع باقة تجهيزات مذهلة شملت نظام عادم رياضي جديد مصنوع من الفولاز المقاوم للصدأ مكون من أربعة أسطوانات لأخراج العادم ، مطلية بالكربون و السيراميك ، و تم ترقية نظام التعليق بنوابض H&R مع خفض نسبة الأرتفاع عن الأرض بمقدار 30 مليمتر .

و تم تزويدها بمقسم هواء خلفي و جناح كبير الحجم قابل للتعديل و ناشر هواء تم تصنيعهم من ألياف الكاربون و ذلك لتقليل وزن السيارة بكل أفضل ، و تم تزويدها بعجلات رياضية كبيرة بقياس 20 بوصة .

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