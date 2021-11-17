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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. تورط 3 من رابطة العالم الإسلامي وموظف بهيئة الأمر بالمعروف في قضايا فساد

مكافحة الفساد تباشر
مكافحة الفساد تباشر عدد من القضايا في المملكة

أعلن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، أن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

 

وكشف المصدر عن القضية الأولى التي تورط فيها 3 مواطنين من منسوبي رابطة العالم الإسلامي لحصولهم على مبلغ (5.767.500) ريال، على دفعات من مدير تنفيذي لأحد الكيانات التجارية المتعاقدة مع الرابطة، مقابل موافقتهم على زيادة مبلغ (27.000.000) ريال على قيمة أحد المشاريع التابعة للرابطة المنفَّذ من الكيان التجاري، واستخدام الموظفين حسابات بنكية لكيانات تجارية عائدة لأقاربهم في استلام تلك الأموال بهدف إخفاء مصدرها.

 

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" فإن القضية الثانية تضمنت إيقاف مدير مشاريع بشركة مقاولات كبرى لحصوله على مبلغ (1.900.000) ريال على دفعات من أحد الكيانات التجارية، مقابل تمكين الكيان من الحصول على عقود بالباطن مع الشركة ضمن مشاريعها القائمة بالحرم المكي الشريف، واختلاسه مبلغ (50.000.000) ريال من الشركة ذاتها بمشاركة أحد محاسبي الشركة "مقيم"، نصيبه من المبلغ (25.000.000) ريال.

 

القضية الثالثة: بالتعاون مع البنك المركزي السعودي تم إيقاف (3) موظفين بأحد البنوك لقيامهم بتأسيس كيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لاستخدامها في إيداع مبالغ نقدية مقابل حصولهم على مبلغ (400) ريال من كل (100.000) ريال يتم إيداعها بتلك الحسابات، وإيقاف (4) مواطنين لقيامهم بتأسيس كيانات تجارية وفتح حسابات بنكية لاستخدامها في إيداع مبالغ نقدية مقابل حصولهم على نسبة من تلك المبالغ، وإيقاف (4) مقيمين لقيامهم بجمع المبالغ النقدية وإيداعها بتلك الحسابات. وبلغ إجمالي المبالغ التي تم إيداعها (150.000.000) ريال تقريبًا، تم تحويلها لخارج السعودية.

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القضية الرابعة: إيقاف كاتب عدل بإحدى المناطق لحصوله على مبلغ (2.600.000) ريال من رجل أعمال (تم إيقافه) مقابل إفراغ (4) صكوك بمساحة إجمالية تفوق (40.000) متر مربع بطريقة غير نظامية.

القضية الخامسة: إيقاف (4) من منسوبي إحدى الجامعات ومواطن ومقيم سبق لهم العمل بالجامعة ذاتها، لتورطهم في تأسيس كيانات تجارية، والحصول على مشاريع من الجامعة بمبلغ (10.000.000) ريال، وتوقيع شهادات إنجاز أعمال غير صحيحة.

القضية السادسة: بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة تم رصد عدد من الإعلانات بوسائل التواصل الاجتماعي، تتضمن ادعاء المعلنين فيها تعديل الحالة الصحية إلى محصن بمقابل مالي، وبعد إجراءات البحث والتحقق ثبت تورط (20) مواطنًا ومقيمًا بتعديل حالتهم الصحية بطريقة غير نظامية، كما تم رصد عدد من الإعلانات تبين من خلال إجراءات البحث والتحقق أنها نصب واحتيال، وتم إحالة المتهمين للجهات المختصة.

القضية السابعة: بالتعاون مع وزارة الطاقة ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، باشرت الهيئة إجراءاتها حيال عدد من المواطنين والمقيمين لقيامهم بالتعدي على المساجد، والاستفادة من خدمة التيار الكهربائي الخاصة بها، وجارٍ العمل على إحالتهم إلى الجهة المختصة ليتم اتخاذ اللازم بحق مرتكبيها وفق ما تقتضي به الأنظمة والتعليمات.

القضية الثامنة: إيقاف موظف بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإحدى المناطق ورجل أعمال ومقيم، لحصول الأول على مبلغ (126.646) ريالاً من الثاني مقابل توقيع شهادات إنجاز أعمال غير صحيحة.

القضية التاسعة: إيقاف متعاقدتين تعملان بالمركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب لقيامهما بتسريب أسئلة اختبار القدرات والتحصيلي لعدد من أقاربهما.

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القضية العاشرة: إيقاف موظف يعمل مراقبًا ميدانيًّا ببلدية فرعية في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (264.050) ريالاً على دفعات لفترات متفاوتة من عدد من الكيانات التجارية مقابل التغاضي عن المخالفات المرصودة على تلك الكيانات، وتورط (6) مقيمين تم إيقافهم؛ قاموا بدفع تلك المبالغ.

القضية الحادية عشرة: القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل بإحدى الشركات المتعاقدة مع أمانة إحدى المناطق عند استلامه مبلغ (50.000) ريال من أصل (80.000) ريال، مقابل إنهاء إجراءات معاملة قائمة بالإدارة العامة للمساحة في الأمانة ذاتها.

القضية الثانية عشرة: القبض بالجرم المشهود على رئيس قسم الرخص ببلدية فرعية في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (25.000) ريال مقابل إصدار رخصة بلدية لأحد الفنادق بطريقة غير نظامية.

القضية الثالثة عشرة: القبض بالجرم المشهود على موظف بلدية بإحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (1.500) ريال، الذي يمثل الدفعة الأخيرة من مبلغ (17.500) ريال، مقابل إنهاء إجراءات تثبيت أطوال قطعة أرض بطريقة غير نظامية، لتمكين مالكها من الحصول على تعويض كون الأرض تقع ضمن حدود أحد المشاريع بالمحافظة.

القضية الرابعة عشرة: القبض بالجرم المشهود على مراقب ميداني بإحدى البلديات؛ لحصوله على مبلغ (10.000) ريال مقابل عدم إزالة مبنى سكني مخالف.

القضية الخامسة عشرة: القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل بشركة المياه الوطنية؛ لطلبه مبلغ (5.000) ريال مقابل إنهاء إجراءات تمديد شبكة المياه لأحد المواطنين.

القضية السادسة عشرة: إيقاف موظف في قسم التحصيل وممرضة يعملان بمستشفى عام بإحدى المناطق لحصولهما على مبالغ مالية مقابل السماح لعدد من المقيمين بالاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة من المستشفى بطريقة غير نظامية.

وأكدت الهيئة السعودية أنها مستمرة في رصد وضبط كل مَن يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

السعودية فساد الرشوة مكافحة الفساد نزاهة

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