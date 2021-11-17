أكرم توفيق: دعيت ربنا بدعاء خاص فعوضني عن ضربة الجزاء بهدف في شباك أنجولا

قال أكرم توفيق نجم الأهلي ومنتخب مصر، إن السبب الحقيقي وراء تألقه اللافت للأنظار في الفترة الأخيرة وجذب إليه الأنظار ولفت اهتمام الجميع، هو أنه يرجع في المقام الأول والأخير لتوفيق من الله- سبحانه وتعالى-.



وأكمل أكرم في حديثه مع الإعلامي كريم رمزي مقدم برنامج رقم 10 والذي يذاع على القناة الأولى، أبذل مجهودا كبيرا في التدريبات، وأنا في ناد كبير بحجم الأهلي، والفرصة لا تأتي بسهولة، لذلك متمسك بها بكل ما أوتيت من قوة والقادم أفضل بإذن الله .



وعن المنافسه بينه وبين زميله محمد هاني، قال توفيق : محمد هاني لاعب كبير، وكل واحد فينا يقوم ببذل مجهود كبير، وفي النهاية من يلعب فينا، يتمنى له الآخر كل التوفيق، فهي منافسة شريفة بيننا.



وعن رأيه في ضربة الجزاء التي لم تحتسب أمام أنجولا قال توفيق: " احتسابها من عدمها بنسبة 50 : 50 والحكم لم يراه بشكل واضح"



وكشف توفيق عن سر تسجيله بعد عدم احتساب ركلة جزاء لصالحه، بأنه دعى الله- سبحانه وتعالى- بدعاء خاص، وبالفعل تمت مكافأته من قبل الله علي الفور وهذا هو سبب تسجيله في المباراة.

وعن زميله في الغرفة قال: كنت أجلس مع حمدي فتحي زميلي في النادي الأهلي .



وبسؤاله عن العروض المقدمة له، أجاب توفيق: حاليا أنا في كامل تركيزه مع النادي الأهلي وهو نادي كبير لا يقل عن فرق أوروبا، ولو هناك حديث أي عرض، سيكون من خلال النادي الأهلي وسيكون معلن للجميع .