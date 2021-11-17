ضبط 38.5 طن سوبر فوسفات مغشوش ومجهول المصدر بسوهاج

أكد المهندس محمد ابراهيم ابراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أنه تم تدشين حملة تموينية مُكبرة على مستوى مركز دار السلام جنوبي شرق المحافظة.

وأضاف أنه تم ضبط 38.5 طن سوبر فوسفات مغشوش ومجهول المصدر، بمخازن شخصين من أبناء مركز دار السلام بسوهاج، حيث تم العثور على 730 شيكارة سوبر فوسفات حيازة أحدهم، و40 شيكارة بحوزة الآخر.

جاءت الحملة بالتعاون مع المهندس محمد حسين دياب، وكيل المديرية لشئون الرقابة، تشكلت حملة تموينية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، بمنطقة جنوب الصعيد.

تحت إشراف العميد رأفت رشوان، رئيس مباحث تموين سوهاج، وقوة من الشرطة السرية بالإدارة والرقابة التموينية بمديرية التموينية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج.

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المُتهمين كما تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة.

حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى وتولت النيابة العامة التحقيقات.