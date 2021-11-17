لانضباطهم وجهودهم المتميزة.. تكريم مدير مدرسة كفر البطيخ الابتدائية والعاملين بها

محافظة دمياط

تفقد صباح اليوم الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير العملية التعليمية بمدرسة كفر البطيخ الابتدائية الحديثة التابعة لإدارة كفر البطيخ التعليمية، لمتابعة انضباط و التزام العملية التعليمية و العاملين.

وأثنى خلف على انضباط المعلمين و تواجدهم في استقبال الطلاب قبل بداية طابور الصباح، ومتابعة اتخاذهم للإجراءات الاحترازية والوقائية، وشهد وكيل الوزارة طابور الصباح معربا عن امتنانه لانضباط تحية العلم وما لمسه فيها من ارتفاع الروح الوطنية وتوافر الأعلام بأعداد كبيرة مع الطلاب بالإضافة إلى الإذاعة المدرسية المتميزة والتأكيد فيها على بث روح الولاء والانتماء للوطن.

كما تفقد "وكيل الوزارة" الفصول وناقش الطالبات علميا أثناء شرح الحصة للوقوف على المستوى العلمي، مشيدا بمستوى إجادة الطلاب لمهارات القـراءة والكتابة، كما تفقد حجرات الاقتصاد المنزلي ومعامل الحاسب الآلي والأنشطة، ودورات المياه، والاهتمام بالرقعة الخضراء، وارتفاع مستوى النظافة مثنيا على رسم نماذج من الشخصيات التاريخية بشكل جمالي ومعلومات إثرائية على جدران سور المدرسة الداخلية. وأثنى "وكيل الوزارة" على انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة، وإجادة المعلمات استخدام أساليب تعلم حديثة وارتفاع مستوى التفاعل داخل الفصول بين التلاميذ و المعلمات.

وبعد انتهاء الزيارة وجه "وكيل الوزارة" مدير إدارة كفر البطيخ التعليمية ومدير إدارة تنسيق التعليم الابتدائي، بسد عجز المعلمين في بعض المواد في موعد أقصاه غدا الخميس وتقديم تقرير بذلك .

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط بتكريم محمد جلال السعدني مدير مدرسة كفر البطيخ الابتدائية الحديثة، تقديرا منه لانضباطه وجهود العاملين المتميزة.

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