بإطلالة أنيقة.. نيرمين الفقي تبهر متابعيها بجمالها

حرصت الفنانة نيرمين الفقي، على مشاركة متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

وتألقت نيرمين الفقي وهي تستعرض جمالها بإطلالة محتشمة وأنيقة، وارتدت فستانًا طويلاً واتسم التصميم بالنقوشات الجذابة التي زادت من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نيرمين الفقي على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

يذكر أن آخر أعمال نرمين الفقي مشاركتها في مسلسل "ضل راجل" و"النمر"، الأول بطولة ياسر جلال، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغنى، ورنا رئيس، ومحمد يسرى، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.



والثاني بطولة محمد عادل إمام، هنا الزاهد، ومحمد رياض، وحجاج عبد العظيم، وبيومي فؤاد، أحمد حلاوة، وخالد أنور، ومحمد مهران، ومحمود حافظ ، ولاء الشريف، وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.