رئيس ضواحى بورسعيد يتفقد إنشاء شبكه الصرف الصحي بمنطقه القابوطى

أكد اللواء احمد قاسم رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد الانتهاء من إزالة كافة التعديات والمبانى العشوائية وفتح 9 شوارع طولية لبدء أعمال تنفيذ شبكة الصرف الصحي بمنطقه القابوطى بالضواحى.
جاء ذلك خلال تفقده العمل فى إنشاء شبكه الصرف الصحي بمنطقه القابوطى بنطاق حى الضواحى فى محافظة بورسعيد .
وأوضح رئيس الحى ان العمل مازال جاريا فى ازالة كافة التعديات والمبانى العشوائيه التى تعترض مسار إنشاء شبكة خطوط الصرف الصحي المجمعه والتى بدء العمل في تنفيذها بالمناطق المحرومه بقابوطى بورسعيد .
وأضاف رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد أنه تم الانتهاء من فتح الشوارع التسع الطوليه المشار إليها من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومقاول التنفيذ وذلك بواسطة حى الضواحى لأنهاء أعمال إنشاء شبكة الصرف بمنطقه القابوطى في إطار إستكمال أعمال التطوير وتوصيل المرافق الأساسية لها والتى تشمل (الصرف صحى_ المياه_الغاز _ التليفونات )
واوضح رئيس حى ضواحى بورسعيد أن العمل مازال جاريا في تنفيذ شبكه الصرف الصحي من قبل مقاول التنفيذ مشيراً بأن الحى مازال يواصل أعمال رفع وازاله المخلفات الناتجه عن اعمال هدم المبانى من الشوارع التى سيتم فيها مد خطوط شبكه الصرف الصحي بها وذلك بالتعاون مع جهاز الإنقاذ والطوارئ
من ناحية أخرى أكد رئيس الحى أنه تم اليوم هدم وازاله عدد من امنازل والمباني العشوائية بالبلوك رقم 10 بالمنطقة وذلك في إطار إستكمال أعمال هدم و ازاله كافة التعديات التى تعيق أعمال توصيل المرافق الأساسية للمنطقه .
وفى سياق متصل واصل اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد صباح اليوم قيادة الحملة المكبرة لفتح الشوارع وازاله التعديات ومخلفات هدم العشش والمبانى العشوائيه التى تعترض مسار إنشاء شبكات تجميع خطوط الصرف الصحي داخل المناطق المحرومة بمنطقه القابوطى بالضواحى والتى تقوم بتنفيذها الهيئة القومية للصرف الصحي وذلك في إطار إستكمال توصيل المرافق الاساسيه لمنطقة القابوطى التى تم تطويرها وتحويلها من منطقه عشوائيه إلى منطقة حضارية
وأوضح رئيس الحى أن الحملة استهدفت متابعه إستكمال فتح عددا من مسارات الشوارع التى تم تخطيطها بالبلوكين رقمى 9 و 10 وازاله مخلفات هدم عدد من العشش والمبانى العشوائيه والتى تمثل تعديا على أملاك الدولة وتعيق مسار إنشاء شبكة تجميع خطوط الصرف الصحي التى تمر عبر الشوارع الداخلية للمنطقه وتمتد بطول حوالى 800 م2 الى جانب رفع مخلفات الرتش والرمال وتسويه الشوارع تمهيدا لاستكمال انشاء شبكات تجميع خطوط الصرف بشوارع المنطقه
واشار رئيس حى ضواحى بورسعيد الى أنه تم المتابعه الميدانية للشوارع التى سيتم استكمال ازاله كافة التعديات والعشش والمبانى العشوائيه بها التى تعيق توصيل المرافق الاساسيه للمنطقه
واكد رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد أنه سيتم تباعا ازاله كافه هذه التعديات وازاله مخلفات الهدم لفتح الشوارع لافتاً إلى أنه يتم إعطاء مهلة محددة لبعض المواطنين لازاله كافه التعديات التى تعترض الشوارع التى تم تخطيطها بالمنطقه لاستكمال مسارات شبكة تجميع خطوط الصرف الصحي التى تم البدء فى انشائها