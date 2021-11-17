عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس ضواحى بورسعيد يتفقد إنشاء شبكه الصرف الصحي بمنطقه القابوطى

صدى البلد

أكد اللواء احمد قاسم رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد  الانتهاء من إزالة كافة التعديات والمبانى العشوائية وفتح 9 شوارع طولية لبدء أعمال تنفيذ شبكة الصرف الصحي بمنطقه القابوطى بالضواحى. 

جاء ذلك خلال تفقده العمل فى إنشاء شبكه الصرف الصحي بمنطقه القابوطى بنطاق حى الضواحى فى محافظة بورسعيد . 

وأوضح رئيس الحى ان العمل مازال جاريا فى ازالة كافة التعديات والمبانى العشوائيه التى تعترض مسار إنشاء شبكة خطوط الصرف الصحي المجمعه والتى بدء العمل في تنفيذها بالمناطق المحرومه بقابوطى بورسعيد

محافظ بورسعيد: وصول العمل في تطوير شارع 23 ديسمبر لمراحل متقدمة

وأضاف رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد أنه تم الانتهاء من فتح  الشوارع التسع الطوليه المشار إليها من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومقاول التنفيذ وذلك بواسطة حى الضواحى لأنهاء أعمال إنشاء شبكة الصرف بمنطقه القابوطى في إطار إستكمال أعمال التطوير وتوصيل المرافق الأساسية لها والتى تشمل (الصرف صحى_ المياه_الغاز _ التليفونات ) 

واوضح رئيس حى ضواحى بورسعيد  أن العمل مازال جاريا في تنفيذ شبكه الصرف الصحي من قبل مقاول التنفيذ مشيراً بأن الحى مازال يواصل أعمال رفع وازاله المخلفات الناتجه عن اعمال هدم المبانى من الشوارع التى سيتم فيها مد خطوط شبكه الصرف الصحي بها وذلك بالتعاون مع جهاز الإنقاذ والطوارئ

من ناحية أخرى أكد رئيس الحى أنه تم اليوم هدم وازاله عدد من امنازل والمباني العشوائية بالبلوك رقم 10 بالمنطقة وذلك في إطار إستكمال أعمال هدم و ازاله كافة التعديات التى تعيق أعمال توصيل المرافق الأساسية للمنطقه .

وفى سياق متصل واصل اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد صباح اليوم قيادة الحملة المكبرة لفتح الشوارع وازاله التعديات ومخلفات هدم العشش والمبانى العشوائيه التى تعترض مسار إنشاء شبكات تجميع خطوط الصرف الصحي داخل المناطق المحرومة بمنطقه القابوطى بالضواحى والتى تقوم بتنفيذها الهيئة القومية للصرف الصحي وذلك في إطار إستكمال توصيل المرافق الاساسيه لمنطقة القابوطى التى تم تطويرها وتحويلها من منطقه عشوائيه إلى منطقة حضارية 

بتكلفة نصف مليار جنيه.. السبكي يتابع موقف إنشاء مجمع شفاء بورسعيد الطبي

وأوضح رئيس الحى أن الحملة استهدفت متابعه إستكمال فتح عددا من مسارات الشوارع التى تم تخطيطها بالبلوكين رقمى 9 و 10 وازاله مخلفات هدم عدد من العشش والمبانى العشوائيه والتى تمثل تعديا على أملاك الدولة وتعيق مسار إنشاء شبكة تجميع خطوط الصرف الصحي التى تمر عبر الشوارع الداخلية للمنطقه وتمتد بطول حوالى 800 م2 الى جانب رفع مخلفات الرتش والرمال وتسويه الشوارع تمهيدا لاستكمال انشاء شبكات تجميع خطوط الصرف بشوارع المنطقه 

واشار رئيس حى ضواحى بورسعيد الى أنه تم المتابعه الميدانية للشوارع التى سيتم استكمال ازاله كافة التعديات والعشش والمبانى العشوائيه بها التى تعيق توصيل المرافق الاساسيه للمنطقه 

واكد رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد أنه سيتم تباعا ازاله كافه هذه التعديات وازاله مخلفات الهدم لفتح الشوارع لافتاً إلى أنه يتم إعطاء مهلة محددة لبعض المواطنين لازاله كافه التعديات التى تعترض الشوارع التى تم تخطيطها بالمنطقه لاستكمال مسارات شبكة تجميع خطوط الصرف الصحي التى تم البدء فى انشائها

248570656_257539986407384_7117054004955477927_n
248570656_257539986407384_7117054004955477927_n
248722070_257541703073879_1809470509216893904_n
248722070_257541703073879_1809470509216893904_n
252816731_257539923074057_4043309915390288380_n
252816731_257539923074057_4043309915390288380_n
253748879_257540239740692_3116842776394861860_n
253748879_257540239740692_3116842776394861860_n
254544153_257539873074062_7566007237586410996_n
254544153_257539873074062_7566007237586410996_n
254737457_257540116407371_4205107175168940804_n
254737457_257540116407371_4205107175168940804_n
254938982_257540346407348_8793647528617206777_n
254938982_257540346407348_8793647528617206777_n
257139841_257541469740569_1252186852908221394_n
257139841_257541469740569_1252186852908221394_n
257263798_257541326407250_3511766887496455284_n
257263798_257541326407250_3511766887496455284_n
257321733_257539816407401_6891891737277242444_n
257321733_257539816407401_6891891737277242444_n
257345884_257540189740697_7275329232802072034_n
257345884_257540189740697_7275329232802072034_n
257434890_257540039740712_1953055960904387375_n
257434890_257540039740712_1953055960904387375_n
257437149_257540393074010_8772670553246282126_n
257437149_257540393074010_8772670553246282126_n
257745227_257540293074020_7522130060424176217_n
257745227_257540293074020_7522130060424176217_n
258105420_257540473074002_1912229578995282136_n
258105420_257540473074002_1912229578995282136_n
بورسعيد الشركة القابضة لمياه الشرب الصرف الصحى مياة الشرب محافظة بورسعيد الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي حي الضواحي الطوارئ

ترشيحاتنا

توفير إنترنت مجاني في محطة مصر أول ديسمبر.. تفاصيل

أوامر ليفربول.. الكشف عن سبب خروج محمد صلاح وسط حراسة خاصة

هجمات هاكرز.. اتفاق إسرائيلي أمريكي لمكافحة الهجمات السيبرانية

مستقبل الحرب بين أمريكا والصين| من الرابح بعد لقاء بايدن وشي جين؟

طارق شوقي ينفي إلغاء حافز التطوير لمعلمي نظام التعليم الجديد

الأهلي يستهدف التعاقد مع مدافع الزمالك في هذا الموعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

شوبير يعلن موقف الأهلي النهائي من إعارة كهربا وديانج وطاهر

اغتصبها 4 مرات داخل حديقة خلال ساعتين.. حكاية فتاة العتبة والدمياطي.. نوستالجيا

بعد واقعة المرج.. تعرف على خطة وزارة النقل لإلغاء "سلالم الدائري" بالكامل

محمد مرسي كان ضعيفا.. عائشة خيرت الشاطر تتبرأ من الإخوان: معرفش حاجة عنهم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17-11-2011

أبو الدهب: قفشة لا يصلح إلا لـ"الدورات الرمضانية".. والجابون كان الأفضل

حالة الطقس اليوم الأربعاء.. أمطار غزيرة ورعدية على 8 محافظات | اعرفها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قومى المرأة يحتفل بنجاح مشروع" الكمبوست " فى المنيا

ثانى أقدم أثر إسلامي وعلاقته بالاحتفالات.. مالا تعرفه عن مقياس النيل

مش من الدين .. قصة الملابس السوداء في الحداد على الموتى |نوستالجيا

بعد ساعة أبو هشيمة.. إطلالات المشاهير بملايين الدولارات.. تعرف على أبرزهم

فيديو

فيديوجراف.. أخفاهما في ثلاجة المنزل.. رجل يحتفظ بجثتي والديه لسبب غريب

إحنا بنصلي على النبي.. مسيحي يرد على ادعاءات زكريا بطرس

شاهد | انفجار في أنابيب النفط جنوب إيران

فيديو جراف| ضابط شرطة مزيف يستدرج ضحاياه في الجيزة .. ما القصة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ