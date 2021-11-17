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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

سقوط أمطار بدمياط وتراكم المياه بالشوارع

صدى البلد

شهدت مدن دمياط ورأس البر ودمياط الجديدة  وعدد من قري محافظة دمياط، سقوط أمطار  غزيرة ببعض المناطق بالمحافظة دون الأخري وكانت تلك الأمطار تعد بداية لاستقبال فصل الشتاء وأدى سقوط الأمطار  إلى تراكمات  المياه بالشوارع نتيجة لانسداد  أغلب البالوعات بالشوارع. 

اشتكى المواطنون بمنطقة  شارع الشرباصى  بوسط مدينة دمياط وهي من أهم المناطق التجاريه بالمحافظة من انسداد البالوعات وتراكم المياه بالشارع مما دعا أصحاب المحال التجاريه بالشارع للقيام بانفسهم بتسليك البالوعات.

ومن جانبه شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على جاهزية جميع الوحدات المحلية ومجالس المدن والتواجد بالشارع والوقوف على مدى جاهزية عربات شفط مياة الامطار وتسليك كافة البالوعات بالشوارع الرئيسية والجانبية وقيام عمال الصرف الصحى بالتواجد على مدار اليوم في شوارع المدن والقري لمواجهة اى طوارئ .

 

ومن ناحية اخري اعلن المركز الاعلامى لهيئة ميناء دمياط عن انتظام حركة الملاحة بالميناء واستقبال ٢٢سفينه حاويات وبضائع عامة خلال اليوم وان الميناء يعمل بصورة طبيعية رغم سوء حالة الطقس.

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