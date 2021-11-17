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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد انعقادها.. استبعاد نرمين رفيق يثير جدلا داخل اتحاد المصارعة تجاه الأولمبية المصرية

نرمين رفيق
نرمين رفيق

قررت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب استبعاد نرمين رفيق المرشحة على منصب أمين الصندوق في انتخابات اتحاد المصارعة قبل ساعات من إنطلاق العملية الانتخابية واليت تم انعقادها يوم السبت الماضي على الرغم من إعلان اللجنة التنسيقية عودة نرمين رفيق للسباق الانتخابي.


قصة استبعاد نرمين رفيق من انتخابات اتحاد المصارعة

 

قبل انطلاق الانتخابات يوم السبت الماضي استجاب اتحاد المصارعة للحكم الصادر بعودة نرمين رفيق لخوض الانتخابات وقررر ارسال امتثالا لهذا الحكم يستأذن اللجنة الأوليمبية في إدراج اسم نرمين رفيق في كشوف الانتخابات لتعلن اللجنة الأولمبية رفضها التام بعودتها للكشوف دون إدللال أي أسبب ورفض تنفيذ الحم الصادر من المحاكم المدنية الذي يخاف المواثيق والقوانين الدولية وقانون الرياضة لعدم اللجوء لمركز التوسية والتحكيم الرياضي في أي نزاع رياضي وعدم اللجوء للقضاء المدني .

وعلى الرغم من ذلك قدمت اللجنة الأوليمبية استشكالا لوقف تنفيذ الحكم لكن قامت نرمين رفيق بتقديم اسشكالا معاكسا ليتم تنفيذ الحكم.

وقامت الدكتورة نرمين رفيق بتحرير محضر رقم 4043 لسنة 2021 في قسم ثاني مدين  نصر لإصبات منعها من خوض الانتخابات رغم حكم القضاء لمصلحتها وإقامة الانتخابات بدونها 

غضب اتحاد المصارعة من استبعاد نرمين رفيق

أثار تعنت اللجنة الاولمبية المصرية ضد نرمين رفيق باستبعادها من انتخابات المصارعة الماضية جدلا كبيرا عقب إصرارا اللجنة الأولمبية المصرية على اسبتعادها رغم صدور الحكم بعودتها من جديد وعدم توضيح الأسباب.

 

الاتحاد الدولي للمصارعة يستفسر عن أسباب استبعاد رفيق وبكير من الانتخابات

أرسل الاتحاد الدولي للمصارعة خطابا إلي اللجنة الأولمبية المصرية يستفسر فيها عن أسباب استبعاد نرمين رفيق ووجيه بكير من الترشح على منصب أمين الصندوق في الانتخابات.

 

وجاء رد الأولمبية على الاتحاد الدولي للمصارعة بأن الثنائي نرمين رفيق ووجيه بكير لجأ إلي القضاء الإداري المصري لإلغاء القرار الرار الإداري السلبي ولم يتجها إلي مركز التسوية والتحكيم الرياضي وهو مايعد مخالفة للوائح .

 

 

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