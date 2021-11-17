رئيس العامة للكتاب: وزارة الثقافة أصدرت كتبا للجيب بأسعار مخفضة للشباب

قال الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن مبادرة حياة كريمة تهدف لتوفير الثقافة والعلم بالاضافة للحق فى الحياة الكريمة، لافتاً إلى أن كشك كتابك يهدف إلى توطين الثقافة فى قرى مصر وتوفير محتوى يخاطب مختلف شرائح المجتمع.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للكتاب، خلال مكالمة هاتفية ببرامج أخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن كشك كتابك يديره أبناء القرية ونعمل على تنويع أنواع الكتب حسب احتياجات القرية.

وأشار رئيس الهيئة العامة للكتاب، إلى أن كشك كتابك لاهدفه رفع مستوى الوعى لأبناء القرية وتنمية الثقافة وزيادة المعرفة بدلاً من إدمان على السوشيال ميديا.

وتابع رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن جريدة الإندبندنت صنفت مصر فى المرتبة الخامسة عالمية فى القراءة، منوهناً إلى أن وزارة الثقافة أصدرت كتب للجيب بأسعار مخفضة للشباب بدءاً من سن 14 عام لتوصيل المعلومات بطريقة مبسطة.