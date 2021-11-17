مانجة هالة صدقي تتسبب في إلغاء تصوير فيلم لـ إلهام شاهين |فيديو

روت الفنانة هالة صدقي، تفاصيل عن حياتها الخاصة، مؤكدة أنها من محبي الاستمتاع بالطبيعة الهادئة.

وقالت هالة صدقي، خلال لقائها ببرنامج " سهرانين" تقديم الفنان " أمير كرارة، المذاع على قناة " أون"، إنه :"بحب القعدة جداً في المزرعة لأن الهواء نقي جداً و بزرع اللي أنا عايزاه و بزرع مانجة و بديها لإلهام شاهين ووشها بيورم ".

وأضافت " إلهام شاهين" أن :"هالة صدقي عندها مانجة 4 كيلو أنا ماشوفتش كدا في حياتي و اسمها "كيت" وجابتلي مانجاية مرة و إحنا بنصور فيلم" يوم للستات" كان حجم المانجاية 4 كيلو فقعدت في الشمس و كلتها و بعد كدا قعدت أورم و أحمريت جداً ، و المخرج لغى التصوير بسبب مانجة هالة".

وتابعت" هالة صدقي"،" أنا عندي 17 كلبا في المزرعة بتاعتي و هما بيحرصوني و بيشمو من عن بعد و بيعرفو إذا كان اللي مقرب من ناحية المزرعة صاحبي أو لا"