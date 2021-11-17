إقبال كثيف.. وزارة الصحة تكشف آلية تطعيم المواطنين في محطات المترو ..فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار متحدث وزارة الصحة ، إن الدولة قامت بعمل خطة لتلقيح اكبر عدد من المواطنين ، وهذا من اجل عودة الحياه إلي ما قبل كورونا ، مؤكدا أن الوزارة قامت بفتح 2000 مركز لتلقيح علي مستوي الجمهورية بالإضافة إلي 61 مركز داخل الجامعات المصرية .

واضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، أن الدولة انتقلت من مراكز التلقيح إلي الذهاب إلي المواطنين في اكبر أماكن يمكن أن يتجمعوا فيها من اجل تلقيهم وتسهيل عملية التلقيح بالنسبة لهم .

وأوضح عبد الغفار ، أن محطات المترو والنوادي يوجد بهم مراكز تلقيح ، مؤكدا أن المواطن يتم تسجيله علي منظومة التطعيم في المراكز المتنقلة وهو واقف وبعدها يتم تطعيمه علي الفور وهناك إقبال شديد علي تلقي التطعيم .