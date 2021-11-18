تمكن فرد أمن إداري ومراكبي، من إنقاذ شاب حاول إنهاء حياته، بالقفز من أعلى كوبري عباس في الاتجاه القادم من القاهرة، حيث ألقى بنفسه إلى مياه النيل

قسم شرطة الجيزة، بلاغًا بالحادث، وأمر اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وإحالة المحضر إلى النيابة العامة للتحقيق فيه.

وانتقلت قوة يقودها المقدم مصطفى عبد الله، رئيس مباحث الجيزة، إلى مكان البلاغ، حيث تبين أن الشاب يبلغ من العمر 24 سنة، وأنه يمر بخلافات زوجية مع زوجته، وقرر إنهاء حياته، قبل أن يتمكن شخصان من إنقاذه، بعد إلقاء نفسه في مياه النيل.

واستمع الرائد محمد الماوي، معاون مباحث قسم الجيزة، لشهادة العاملين اللذين أنقذا الشاب، وأكدا أنهما فوجئا به يلقي بنفسه من أعلى كوبري عباس، أثناء قيامهما بالصيد أسفل الكوبري، في الاتجاه القادم من القاهرة.