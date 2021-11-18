عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريم مصطفي تبهر متابعيها بصورة مع فؤاد المهندس و ماري منيب…شاهد

ريم مصطفي
ريم مصطفي

نشرت الفنانة ريم مصطفي صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”.

 

وظهرت ريم  مصطفي في الصورة مع تمثال للفنان الراحل فؤاد المهندس و تمثال للفنانة الراحلة ماري منيب مما اثار اعجاب متابعيها.

 

ويذكر أن أحدث  أعمال ريم مصطفي كان مسلسل "شديد الخطورة"، مع الفنان أحمد العوضي، وشارك في بطولته كل من رياض الخولي، وهادي الجيار، وناهد رشدي.

 

ونشرت الفنانة ريم مصطفى، صورة جديدة له من كواليس مسلسل "الثمانية"، وظهرت بصحبة المستشار تركى آل الشيخ ونجوم العمل وهم  آسر ياسين، ومحمود البزاوي، وخالد الصاوي، وغادة عادل، ومصطفى البنا، وكتبت قائلة: "المستشار تركي ال الشيخ برفقة أبطال مسلسل الثمانية في أول أيام التصوير".


مسلسل "الثمانية"، الذى يعد أول عمل يقوم بتأليفه رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ، ومن إنتاج مجموعة MB، وإخراج أحمد مدحت.


يشارك في بطولة مسلسل “الثمانية” عدد كبير من النجوم من مصر والوطن العربي، من بينهم آسر ياسين، وخالد الصاوي، وهشام سليم، وغادة عادل، ومحمود البزاوي، وريم مصطفى، ومحمود علاء (جامايكا)، ومنذر رياحنة، ومصطفى البنا.

ريم مصطفي فؤاد المهندس الفن انستجرام النجوم الوطن العربي

موضوعات متعلقة

بشوف الدنيا بعنيكي.. رامي جمال يهدي أغنيته الجديدة لزوجته

أصالة تعد جمهورها بلقاءات كثيرة خلال السنة على مسرح دار الأوبرا

صور جديد لـ محمد صلاح من مباراة مصر والجابون.. شاهد

بإطلالة صباحية…منة فضالي تتألق في أحدث ظهور لها

خالد سليم يشارك متابعيه البوستر الرسمي لفيلم "في القلب"

بإطلالة أنيقة…هدى المفتي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بإطلالة أنيقة.. نيرمين الفقي تبهر متابعيها بجمالها

بإطلالة كاجوال…مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

سقوط أمطار غزيرة علي مناطق شمال سيناء

تركيا تفرج عن الزوجين الإسرائيليين المتهمين بالتجسس

مدن خضراء.. خطة البترول لتحويل السيارات للغاز الطبيعي

أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 18- 11-2021

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 18- 11- 2021

القاهرة تسجل 25.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

وفاة الإعلامية شيرين دويك مذيعة التلفزيون المصري

تقارير.. أرسنال يفسخ عقد محمد النني في يناير.. واللاعب يقترب من جالاتا سراي

سيول جديدة.. التنمية المحلية تكشف استعداداتها للطقس السيئ

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

التمويل العقارى| موعد سداد أول قسط للمتقدمين بمشروع «سكن لكل المصريين 2»

موقع صدى البلد يعزي الزميل تامر عاشور في وفاة نجله

هاني شاكر يوجه رسالة نارية لـ عمر كمال بعد منع شاكوش من الغناء.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة في الفرن .. وصفات متعددة

في ذكرى ميلاد صاحب "المشرط السحري".. إنسانيات السير مجدي يعقوب تحيي القلوب

طريقة عمل سردين في المنزل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي

قومى المرأة يحتفل بنجاح مشروع" الكمبوست " فى المنيا

فيديو

فيديو جراف.. روان بن حسن بروجر كويتية مثيرة للجدل.. ما قصتها

آخرهم حسن أبو الروس.. هاني شاكر يقرر منع مطربي المهرجانات من الغناء

قبل زواجها بأحمد عز.. تامر عبد المنعم يكشف تفاصيل ارتباطه بـ زينة

مفاجآت جديدة.. مصطفى فهمي يعترف بأخذ متعلقات طليقته من شقة الزوجية

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ