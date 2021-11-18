وزير التعليم: انتظروا أخبارا سارة لحل أزمة عجز المعلمين خلال أسابيع

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة في حوار مستمر مع وزارة المالية ومجلس الوزراء والتنظيم والإدارة لإيجاد حلول لأزمة عجز المعلمين في المدارس.

وقال وزير التربية والتعليم، في آخر شهر أرصدنا ملايين الجنيهات في حسابات المديريات من أجل التعيين بالحصة كبداية، وكل المحافظات بدأت إجراءاتها بالفعل.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه من ناحية أخرى نطالب الآن من المالية والتخطيط والتنظيم والإدارة ميزانية أكبر برغم عدم وجود تعيينات في الدولة وجاري البحث عن مخرج ، وبإذن الله نجد طاقة امل في الاسابيع القادمة ان شاء الله.

وعلى جانب آخر .. اعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن حاجتها للعمل بنظام الحصة طبقا للكتاب الدورى رقم 26 لسنه 2021

وذلك لعدد ( 7) تخصصات للمرحلتين " الابتدائية والاعدادية " وهم :-

1- اللغة العربية .

2- اللغة الانجليزية .

3-الرياضيات .

4- العلوم .

5- الدراسات الاجتماعية .

6- رياض الأطفال .

7 - معلم فصل .



شروط التقدم للعمل بالحصة



- أن يكون حاصل على مؤهل تربوى مناسب أو مؤهل عالى مناسب ومؤهل تربوى .

- العمل فى المدارس بالإدارات التى بها عجز وبالتخصصات المطلوبة والمذكورة إعلاه



- لا يحق للمتقدم المطالبة بالتعيين أو التعاقد مستقبلا على الموازنة العامة للدولة .

- يتم الاختيار والمفاضلة كالاتى ( ممن له خبره سابقة فى أعمال التدريس ومن حملة المؤهلات العليا التربوية -الأعلى مؤهل - الأعلى تقديراً بالمؤهل الدراسى – أن يكون من سكان محافظة الجيزة فقط )

- يتم بحث الموقف الامنى للسادة المرشحين عن طريق المديرية .

- المقابل المادى للحصة (عشرون جنيها فقط لاغير ) وبما لا يتجاوز ال24 حصة أسبوعياً .

وقد بدأ التقديم عبر الموقع الالكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة وذلك اعتباراً من اليوم الاربعاء الموافق 17 نوفمبر 2021 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 2021