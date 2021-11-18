الهيئة العامة للرعاية الصحية تعلن اختبارات برنامج زمالة طب الأسرة

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح متدربي زمالة طب الأسرة من مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد في اختبارات برنامج الزمالة المصرية بنسبة 100%، مشيرة إلى أنه حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية أحد الأطباء من متدربي الزمالة العاملين بإحدى مراكز طب الأسرة التابعة للهيئة، مركز طب أسرة الجوهرة في بورسعيد.

وأفادت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بأن متدربي زمالة طب الأسرة حصلوا من هيئة الرعاية الصحية على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في نتيجة اختبارات الدور الأول لبرنامج الزمالة المصرية، حيث حصل الطبيب حسن هشام حسن سليمان من مركز طبي الجوهرة ببورسعيد على المركز الأول على مستوى الجمهورية، فيما حصلت الطبيبة مهجة مصطفى منسي من مركز طب أسرة العرب على المركز الثالث، بينما حصلت د. نادين محمد السبع من مركز طب أسرة العرب على المركز السابع على مستوى الجمهورية.

وهنأ الدكتور أحمد السبكي، متدربي طب الأسرة من هيئة الرعاية الصحية بالزمالة المصرية الأوائل على مستوى الجمهورية، والذين حصلوا على المركز الأول والثالث والسابع، لتفوقهم وتميزهم في امتحانات الدور الأول من تخصص طب الأسرة، متمنيًا لهم مزيد من التفوق والنجاح والتقدم، والارتقاء بالمستوى التدريبي في مختلف التخصصات الطبية، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى من منتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين بمحافظات التأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، اهتمام هيئة الرعاية الصحية بالتدريب والتعليم الطبي المستمر، لافتًا إلى أهمية برنامج الزمالة المصرية في صِقل تجارب ورفع كفاءة أداء الأطباء والمستوى العلمي والفني لهم، بما يسهم في تقديم أفضل خدمة طبية ذات جودة عالية للمرضى، مشيرًا إلى اهتمام الهيئة بتخصص طب الأسرة باعتباره بوابة الفرد الأولى لحصول منتفعي التأمين الصحي الشامل على الخدمات الطبية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، والتي تقدم نحو 80% من احتياجات الخدمات الصحية للمواطنين وفق أحدث نظم الصحة العالمية، بما تشمله من خدمات توعوية للمواطنين وإرشادهم صحيًا، وتقديم خدمات الفحوصات الطبية الشاملة للكشف المبكر عن الأمراض أو عوامل الخطورة المؤدية إليها للوقاية من الإصابة بها، وخاصة مكافحة الأمراض المزمنة والسيطرة على انتشارها، إضافة إلى توفير العلاج والأدوية الأساسية للمرضى.

وأضاف السبكي، أن هيئة الرعاية الصحية وفرت فرص التعليم والتدريب المبتكرة للعاملين بالهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل في بورسعيد والأقصر والإسماعيلية بشكل خاص، وجميع العاملين بالقطاع الصحي بشكل عام، وذلك بتخصص طب الأسرة العمود الفقري لتقديم الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، حيث يوجد 33 مركز طب أسرة تابعة لهيئة الرعاية الصحية معتمدة كمراكز تدريب للزمالة المصرية، منها 12 مركز طب أسرة بمحافظة بورسعيد، و 10 مراكز طب أسرة بالإسماعيلية، و 11 مركز بالأقصر، والذي يسهم في عملية تدريب الأطباء بتلك المحافظات وتوفير أفضل الخدمات الطبية لمواطنيها، كأحد الأهداف التنموية لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد وهيئة الرعاية الصحية بالاستثمار والتدريب للقوى البشرية بما يضمن توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى وبجودة عالمية.

وأشار الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، أن عمليات التعليم والتدريب المستمر للأطباء أحد الركائز الأساسية التي تقدمها الهيئة لتحفيزهم على الإطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية، وتوفير البيئة الملائمة لمواصلة ريادة الهيئة في تسخير خبراتها لتلبية احتياجات الخدمات والرعاية الصحية بمختلف أنواعها للمواطنين على أعلى مستوى من معايير الجودة العالمية، والوصول إلى مستوى الجودة الشاملة ومؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطنين.

ولفتت الدكتورة هبة عويضة، مدير إدارة التدريب والتطوير، إلى اهتمام هيئة الرعاية الصحية بجودة العملية التدريبية لأطباء الزمالة المصرية بكافه تخصصاتها، وذلك من خلال تقديم كافة الطرق التدريبية النظرية والعملية بمراكز تدريب الزمالة المعتمدة لها والاهتمام بمدربي الزمالة لرفع جوده العملية التدريبية لأطباء الزمالة، والذي يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، بالاهتمام بالتعليم الطبي المستمر لكافه الفئات الطبية بجميع تخصصاتها الفنية، لرفع كفاءة مقدمي الخدمة الصحية الذي بدوره ينعكس على تقديم أعلى مستويات الخدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، والذي يتوافق مع توجهات الهيئة الإستراتيجية لتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية.