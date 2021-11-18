شوشة: تطوير ميناء العريش البحري يستغرق  ثلاث سنوات وإخلاء المنطقة على مراحل

قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ان عمليات تطوير ميناء العريش البحرى ستعود بالخير على كل اهل سيناء ، وان عمليات التطوير تستغرق ثلاث سنوات وسيتم إخلاء منطقة الميناء على مراحل والمرحلة الأولى منها حاليا هو مايقع فى خط سير سور ميناء العريش البحرى وسيتم عمل بوابات بالسور ليتابع المواطنين بالمنطقة كل أمور حياتهم.

ولفت اللواء شوسه ،أنه بالنسبة للتعويضات بمنطقة ميناء العريش البحري، تم تشكيل لجنة من شهرين عاينت منطقة الميناء بشكل مفصل ، وتم اختيار أعلى الأسعار لتعويض المواطنين عن المبانى والأراضي بالمنطقة.



حيث تشمل بنود التعويض" الأرض والخرسانات والتشطيبات وتحديد قيمة المتر فى كل مرحلة لتقدير قيمة الأسعار الخاصة بالمباني ، و لم تترك صغيرة أو كبيرة الا وقامت بحصرها .



وقد تم حصر الأرض الفضاء داخل حرم الميناء ،وتم تقسيمها الى اراضى مسجلة ..وأراضي ضمن تقسيمات المحافظة .. وأراضي عقود عرفية .. وأراضي تزيد عن ٤٢٠٠ م. ، وكل أرض لها سعر تم تحديدة.

حيث ستقوم لجنة من هيئة الخدمات الحكومية خلال المرحلة القادمة بتقييم سعر الأرض مرة اخرى بناءا على مطالب من اهالى المنطقة.

بدائل للتعويض

وأشار، الي ان المحافظة وضعت بدائل متعددة لتعويض سكان حرم ميناء العريش البحري اول بديل حصول المواطن على تعويض عادل عن سعر الأرض والمباني قبل المغادرة.



والبديل الثانى هو اقدام المحافظة خلال الايام القادمة على انشاء ١٠ عمارات بحى الريسة و البداية بثلاث عمارات دور ارضى وخمس طوابق شقة مساحتها ٩٠ متر مشطبة بالكامل بضوابط.

كما تم عمل تقسيم بالمتخللات بمنطقه جنوب الريسة شمل ٢٠٠ قطعة أرض بمساحات ١٢٠ و١٣٠ متر وصاحب المساحات الاكبر سيحصل على قطعتين أرض بما يتناسب مع مساحة الأرض التابعة للمواطن.