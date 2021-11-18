الشاعر أحمد حداد يكشف عن أصعب مشاهد فيلم "أوقات فراغ"..فيديو

قال الشاعر أحمد حداد، إن الشعر الغنائي هو النوع الأقرب إلى الناس، وله فرصة أكبر للوصول إلى قطاع كبير منهم من خلال جمهور الفرق الغنائية .



وأضاف أحمد حداد، خلال لقاء له لبرنامج "البيه والهانم" عبر فضائية «صدى البلد “ تقديم رنا عرفة وممدوح الشناوي، إن فيلم ”أوقات فراغ" كان أول عمل لي، مشيرا إلى أن أصعب مشهد قدمته عندما قلت “خايف أقابله” بعد الحادث الذي أتعرض له خلال الفيلم.

وأكد الشاعر أحمد حداد ، أن المبدع الحقيقى يجب أن لا يكف عن تطوير نفسه واكتساب الخبرات التى تساعده فى المستقبل.

أضطلع إلى التمثيل

وتابعت المطربة داليا الجندي، أنني تعلمت في عدد من الورش الفنية، مؤكدة أنني قمت باداء 10 أغاني في بداياتي على الرغم من أنني كنت أضطلع إلى التمثيل.