مغص من العصير.. شفاء تلاميذ مدرسة كفر الطايفة الابتدائية بكفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خروج جميع التلاميذ الذين أصيبوا بمغص إثر تناول العصير في مدرسة كفر الطايفة الابتدائية، بعد أن تماثلوا للشفاء التام عقب تلقي الإسعافات الأولية بمستشفيي العبور للتأمين الصحي، وكفر الشيخ العام.



وفي سياق متصل، صرح أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، توجها إلى مستشفى العبور للتأمين الصحي، ومستشفى كفر الشيخ العام، للاطمئنان على الأطفال الذين تم نقلهم من مدرسة كفر الطايفة للمستشفيين للاطمئنان عليهم.

ومن خلال مناقشة المحافظ ونائبه للأطفال تبين شعور عدد منهم بالمغص بعد تناول العصير، ولم تحدث لهم حالة قيء، وحالتهم مستقرة، ولا يشعرون بآلام.