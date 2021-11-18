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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

30 دقيقة| التعادل السلبي يسيطر علي مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

مرت 30 دقيقة ومازال التعادل السلبي مسيطر علي مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز .

 

نسبة الاستحواذ علي الكرة لصالح فريق البنك الأهلي بـ 51 % مقابل 49 % سيراميكا كليوباترا .

 

سدد فريق سيراميكا كليوباترا كرة واحدة علي مرمي المنافس مقابل 4 لصالح البنك الأهلي دون خطورة علي أي جانب .

تشكيل سيراميكا كليوباترا 

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: مصعب البطاط  - خالد صبحي - سيف تقا  - أحمد محسن.

خط الوسط:  كوامي بونسو - بلال السعيداني - محمد حسن -  محمد إبراهيم .

خط الهجوم :شادي حسين - باسم مرسي.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثامن في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز برصيد 5 نقاط .

تشكيل البنك الأهلي


حراسة المرمي : محمود الزنفلي


الدفاع : محمد دبش - أحمد ياسين - إسحاق يعقوبو - اسامة ابراهيم


الوسط : محمد فتحي - أحمد سعيد - محمود سيد - محمد بسيوني - موسي دياوارا

الهجوم : فادي فريد

 

البنك الاهلي سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا الدوري الممتاز

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