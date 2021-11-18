30 دقيقة| التعادل السلبي يسيطر علي مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي

مرت 30 دقيقة ومازال التعادل السلبي مسيطر علي مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز .
نسبة الاستحواذ علي الكرة لصالح فريق البنك الأهلي بـ 51 % مقابل 49 % سيراميكا كليوباترا .
سدد فريق سيراميكا كليوباترا كرة واحدة علي مرمي المنافس مقابل 4 لصالح البنك الأهلي دون خطورة علي أي جانب .
تشكيل سيراميكا كليوباترا
حراسة المرمى: عامر عامر
خط الدفاع: مصعب البطاط - خالد صبحي - سيف تقا - أحمد محسن.
خط الوسط: كوامي بونسو - بلال السعيداني - محمد حسن - محمد إبراهيم .
خط الهجوم :شادي حسين - باسم مرسي.
ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثامن في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز برصيد 5 نقاط .
تشكيل البنك الأهلي
حراسة المرمي : محمود الزنفلي
الدفاع : محمد دبش - أحمد ياسين - إسحاق يعقوبو - اسامة ابراهيم
الوسط : محمد فتحي - أحمد سعيد - محمود سيد - محمد بسيوني - موسي دياوارا
الهجوم : فادي فريد