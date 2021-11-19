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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

زيادة أعداد ماكينات الصراف الآلي مطلب أهالي مدينة القرين في الشرقية

صدى البلد

شكا المواطن محمد على السيد، المقيم مدينة القرين محافظة الشرقية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود ماكينة صرف آلي واحدة في المدينة بجوار بنك مصر تخدم أكثر من 300 ألف نسمة.

 

ويقول في رسالته: "رواتب الموظفين وبعض المعاشات تحول شهريا على حسابات أفرادها ببنك مصر، ونظرا لوجود ماكينة صرف آلي واحد في المدينة نقف طوابير كثيرة عليها، فضلا عن التردد عدة مرات نظرا لنفاد الأموال من الماكينة".

 

وأضاف أن التعداد السكاني لمدينة القرين كبير أكثر من 300 ألف نسمة، لذا مدينة القرين في احتياج لثلاث ماكينات ATM من بنك مصر في الميادين الثلاثة (ابو سبيبة ؛ القلعة ؛ الشيخة حمدة )، تيسيرا على العملاء والمواطنين ورحمتهم من مشقة الذهاب إلى مدينة أخرى من الضغط على الماكينات الموجودة بالمدينة.

 

وناشد المسئولين في بنك مصر سرعة التدخل وتوفير ثلاثة ماكينات أخريين وتيسيرا على العملاء والمواطنين ورحمتهم من المعاناة أثناء عملية سحب الرواتب والمعاشات.

 

للتواصل مع الشاكى من خلال رقم 01019399978

 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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