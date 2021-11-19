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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقدرات جديدة .. نيسان روج تحصل على تعديلات 2022 .. صور

بقدرات جديدة .. نيسان
بقدرات جديدة .. نيسان روج تحصل على تعديلات 2022

تواصل النسخة نيسان روج من تعزيز تواجدها عبر نسخة جديدة تعتمد على قدرات فنية محسنة، وذلك بعد ان اضافات محرك تيربو ثلاثي الاسطوانات، مع قوة اضافية إلى جانب الكثير من المهام القياسية، التي تتعلق ببرامج دعم قائد المركبة.

من المتوقع أن تحصل النسخة الجديدة نيسان على مهام أعلى من ناحية التسارع والانطلاق، إلى جانب اداء افضل لاستهلاك الوقود، مع ناقل حركة اكسترونيك CVT، والذي يساهم في زيادة عدد الكيلومترات بمقدار 1.5 في المائة مع تغطية نسبة تروس أوسع بنسبة 17%، مع عدة تعزيزات داخلية تتضمن شاشة لعرض الوسائط المتعددة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء اوتوماتيكي.

بالاضافة إلى مقاعد من الجلد، وتطعيمات انيقة تزين قمرة القيادة بطريقة عصرية، وعجلات رياضية تتكون من 5 اضلاع، ومفهوم رباعي الابواب كالمعتاد لهذه النسخة والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، مع مستشعرات حركة أمامية وخلفية، وعتبات جانبية بارزة، وعواكس اضاءة خلفية على جانبي الصادم، وفتحة سقف كهربائية.

القدرات الجديدة للسيارة نيسان روج موديل 2022

جاءت النسخة الجديدة من نيسان بمحرك ثلاثي الاسطوانات تيربو، بسعة 1500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 201 حصانا، وعزم اقصى للدوران 305 نيوتن/متر، بدلًا من النسخة القياسية السابقة في امريكا الشمالية والتي كانت تتمتع بمحرك رباعي الاسطوانات بسعة 2500 سي سي، وبقوة قدرها 181 حصانا، و 245 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

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