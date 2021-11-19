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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 19-11-2021

صدى البلد

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم، الجمعة 19- 11-2021، وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي.

العملة    شراء                               بيع
دولار أمريكى  15.6531         15.7784
يورو   17.7271                    17.8753
جنيــه إسترليـنى   21.0643     21.2409
دولار كنـدى    12.4577         12.5614
كرون دانمركى   2.3841         2.4036
كرون نرويجى   1.7920          1.8066
كرون ســويدى   1.7692         1.7836
فرنك سويسرى   16.8276     16.9678
100 ين يابانى   13.6529     13.7646
ريـــال سعـــودى   4.1730      4.2067
دينــار كويتى  51.6892       52.2065
درهم اماراتى 4.2613          4.2962
دولار اســـترالى  11.4158  11.5151
دينــار البحــرين  41.5079   41.8569
ريـــال عمـــانى  40.6531   40.9913
ريـــال قطــــرى  4.2750     4.3104
دينـار اردنـى    22.0372    22.2858
يوان صينى     2.4546         2.4746

اسعار الدولار العملات العملات الاجنبية العملات العربية

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