أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 19-11-2021

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم، الجمعة 19- 11-2021، وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي.
العملة شراء بيع
دولار أمريكى 15.6531 15.7784
يورو 17.7271 17.8753
جنيــه إسترليـنى 21.0643 21.2409
دولار كنـدى 12.4577 12.5614
كرون دانمركى 2.3841 2.4036
كرون نرويجى 1.7920 1.8066
كرون ســويدى 1.7692 1.7836
فرنك سويسرى 16.8276 16.9678
100 ين يابانى 13.6529 13.7646
ريـــال سعـــودى 4.1730 4.2067
دينــار كويتى 51.6892 52.2065
درهم اماراتى 4.2613 4.2962
دولار اســـترالى 11.4158 11.5151
دينــار البحــرين 41.5079 41.8569
ريـــال عمـــانى 40.6531 40.9913
ريـــال قطــــرى 4.2750 4.3104
دينـار اردنـى 22.0372 22.2858
يوان صينى 2.4546 2.4746