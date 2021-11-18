أول رسالة ماجستير في مجال «النانوفيبر» بـ جامعة كفر الشيخ.. صور

حصل الباحث المهندس كريم السيد مسعد أحمد، على درجة الماجستير من كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، وجاءت رسالة الباحث تحت عنوان «محاكاة تصنيع دعامات لمصفوفة العظام باستخدام مواد نانومترية مركبة لتطبيقات أنسجة العظام»، التي تعد أول رسالة في مجال النانوفيبر يتم مناقشتها في الجامعة.

ضمت لجنة الحكم والمناقشة كلاً من، الدكتور منتصر دويدار، أستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية بجامعة كفر الشيخ، وعميد المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ (مشرفاً ورئيساً)، والدكتور جمال تاج عبد الجابر، عميد كلية الهندسة بقنا جامعة جنوب الوادي (عضواً)، والدكتور عبده عبد الفتاح عبد الصمد، أستاذ بقسم هندسة الإنتاج والتصميم بكلية الهندسة جامعة المنصورة (عضواً).

وقال الباحث إنه تم تصنيع نانوفيبر يشبه تماماً أنسجة العظام من حيث التوافق ونمو الخلايا ومضاد البكتيريا والنشاط الحيوى، وتم أيضاً تصنيع النانوفيبر من البولى فينيل الكحول المحمل عليه جزيئات النانو هيدروكسي اباتيت مع تركيزات مختلفة من أيونات الماغنيسيوم والفضة، وذلك باستخدام الغزل الكهربائى، لتطوير بعض التقنيات الخاصة بالعظام والأنسجة ودعامات القلب والأسنانوتتميز بخصائص ميكانيكية ذو طابع حيوى.



وتابع، مما يجعلها تسمح بنمو الخلايا وتعزز ارتباط الخلايا وتمايزها وتكاثرها وتم تحسين السلوك البيولوجى العام للهيدروكسى أباتيت المصنع والتقليد الحيوى الفعال للهياكل النانوية الفسيولوجية للحصول على جسيمات كافية لتطبيقات تجديد العظام ومع زيادة تنظيم الخصائص للهيدروكسى أباتيت تم الحصول على مسامات متجانسة وموزعة بشكل متساوٍ بين جسيمات الهيدروكسي أباتيت وبالتالى يؤدى إلى زيادة التفاعل البيولوجي، علاوة على ذلك ستؤدى إلى زيادة القدرة على حمل الدواء مما يجعلها مناسبة بشكل خاص فى التطبيقات الطبية أو الحيوية.



وناشد الباحث المهندس كريم السيد مسعد، المسئولين عن البحث العلمى نشر فكرة الرسالة لتطوير المجال الطبى والإستفادة منها فى تطوير وتقدم الركائز الأساسية الحيوية، لافتاً إلى أن هذه المادة نانوية بديل ممتاز جداً للأعضاء التالفة فى الجسم من عظام ودعامات للقلب وأنسجة وبالتالى تعزز من تجديد أعضاء الجسم.

يذكر أن لجنة الإشراف ضمت كلاً من، الدكتور الراحل محمود نعمة الله، العميد السابق لكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، ورئيس جامعة القاهرة التكنولوجية السابق، والدكتور أحمد حسين سعيد، أستاذ متفرغ بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ.

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