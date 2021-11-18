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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ها حبيبي.. كاظم الساهر يشدو في حفل موسم الرياض

كاظم الساهر
كاظم الساهر

تفاعل عدد كبير من جمهور قيصر الغناء العربي كاظم الساهر بالعديد من مقاطع الفيديو من فعاليات حفله الغنائي المقام الليلة الخميس 18 نوفمبر، ضمن فعاليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، وظهر كاظم الساهر، وهو يغني عدد من أروع أغانيه، أبرزها: «ها حبيبي، مدرسة الحب»، وغيرها. 

حفلات كاظم الساهر 

كما يحيى المطرب كاظم الساهر حفلا غنائيا يوم 26 نوفمبر المقبل، وذلك فى الإمارات وتحديدا بدبي.

ويشدو كاظم الساهر بعدد من الأغانى التى تنال إعجاب الجمهور الإماراتى، منها الحديث والقديم.

وتصدر الفنان كاظم الساهر تريند جوجل بعد إحياء حفل فى دبي، وذلك فى افتتاح سلسلة "أمسيات خالدة" ضمن فعاليات إكسبو دبي 2020.

 

كاظم الساهر 

نشر الفنان كاظم الساهر - عبر حسابه الرسمي بتطبيق الصور “إنستجرام” - مقطع فيديو قصيرا من حفله أمس في معرض إكسبو دبي 2020، والذي أحياه وشهد حضور كبير من جمهوره.

وظهر كاظم الساهر في الفيديو الذي نشره عبر تطبيق “إنستجرام” وهو يؤدي أغنية “الحياة” أمام جمهوره الذي تفاعل معها في وصلة طربية، وعلق كاظم: «الحياة / أمسيات خالدة - إكسبو2020».

وتقام هذه الأمسيات في ساحة الوصل – القلب النابض لإكسبو 2020، والتي تشكل قبتها أكبر شاشة عرض في العالم بنطاق 360 درجة – ومن شأنها أن تبهر الجماهير بتجارب عرض مبتكرة توظف أحدث التقنيات لتدمج العالم المادي بنظيره الرقمي،

 

فتاة تعتذر لـ كاظم الساهر 

من جهة أخرى، قدمت فتاة عراقية اعتذارها إلى الفنان كاظم الساهر بعد مرور عامين على تصرفها المُفزع بحقه عندما اقتحمت المسرح وقتها خلال حفلة في إسطنبول.

وكانت الفتاة وتدعى حنين قد صعدت إلى المسرح فجأة وانقضّت على الفنان من الخلف وأمسكت بعنقه؛ ما أصابه بفزع، وبدا ذلك واضحا من ردّ فعله؛ إذ قام بإبعادها.

 

 

 

 

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