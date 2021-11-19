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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنطوان وديع الصافي يؤكد حصول والده على الجنسية المصرية.. فيديو

وديع الصافي
وديع الصافي

قال أنطوان وديع الصافي، إن تكريم وزارة الثقافة المصرية للاحتفال بمئوية والده الراحل وديع الصافي  فى مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ال 30 يدل على ريادة مصر .

 


و أضاف الصافى خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي فى برنامج معكم المذاع على قناة" cbc"،أن والده كان دائما ما يلبى دعوة دار الأوبرا المصرية بكل الظروف و الشروط .


و أوضح،أن والده اقام فى مصر لفترة طويلة حتى يكون على تواصل دائم مع دار الأوبرا المصرية.


و أكد، أن والده حصل على الجنسية المصرية عام ١٩٩٥، مشيرا إلى أن والده زار مصر لاول مرة عام ١٩٤٤ و تعرف خلال الزيارة على الراحل محمد عبد الوهاب.

طفولة الفنان وديع الصافي

ولد وديع فرنسيس المعروف بـ (وديع الصافي) في قرية نيحا الشوف في الأول من نوفمبر عام 1921، والده بشارة يوسف جبرائيل فرنسيس كان رقيباً في قوى الأمن اللبناني، وهو الابن الثاني في عائلته المكونة من ثمانية أولاد، حيث عاش حياة متواضعة غلب عليها الفقر.

عمل في محل بيع القبعات والأحذية عندما بلغ سن السابعة عشرة من عمره، لكنه طرد من العمل لأنه أصر على أن يكون العود معه.

حياة الصافي في بيروت

انتقلت عائلة وديع فرنسيس إلى بيروت في عام 1935، حيث تعلم العزف على العود ثم درس في مدرسة دير المخلص الكاثوليكية، وأصبح منشداً في جوقتها، بعد ثلاث سنوات ترك وديع الدراسة لأنه كان يحب الموسيقى، ويريد مساعدة والده في إعالة الأسرة.

 

دار الأوبرا وزارة الثقافة الجنسية المصرية الراحل محمد عبد الوهاب انطوان وديع الصافي الفنان وديع الصافى مؤتمر الموسيقي العربية

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