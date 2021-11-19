حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 19- 11-2021

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 19-11- 2021، في القاهرة والمحافظات.

وقالت الإعلامية داليا أشرف، إن البلاد تشهد في الأيام الحالية انخفاضا في درجات الحرارة، وهناك استمرار في الأجواء الخريفية، ولذلك ننصح المواطنين بـ ارتداء الملابس الثقيلة.

وطالبت المواطنين خلال النزول فى الصباح، أو بعد المغرب، بـ ارتداء ملابس شتوية، معلقة “ الجو بقى برد جدًا”.

وقد كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل قرار بعض المحافظات بتعليق الدراسة يومي السبت والأحد المقبلين نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وقال شاهين خلال مداخلة هاتفية على فضائية “دي ام سي"،:" هذا القرار هو إجراء احترازي للاستعداد لفرص سقوط أمطار وإتاحة الفرصة للتعامل مع الأمطار المتوقع سقوطها وهي من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بسحب رعدية وحبات من البرد.

وأوضح مدير مركز التحاليل و التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن اعتبارا من يوم السبت سوف تنخفض درجات الحرارة من ٤ إلى ه درجات على كافة محافظات الجمهورية، مشيرا إلى الشعور بالبرد فى الساعات المتأخرة من الليل بسبب وصول درجات الحرارة إلى ١٦ درجة مئوية.

و نصح المواطنين بعدم ارتداء ملابس صيفية بدءا من يوم السبت، و الالتزام بارتداء الملابس الخريفية التى تميل للشتوية.

و أكد، أن كمية سقوط الامطار تختلف من محافظة لأخرى، منوها إلى أن الامطار على السواحل سوف تصحبها سحب رعدية و سقوط لحبات الثلج.