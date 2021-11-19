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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رعد وثلوج.. الأرصاد تحذر من طقس الغد على عدة المناطق| فيديو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، عن  حالة الطقس ، اليوم ، الجمعة ، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية .

وأوضحت منار غانم ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، المذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، أن طقس اليوم يشهد استمرارا في الأجواء الخريفية ، واعتدالا في الأجواء على الوجه البحري والقاهرة الكبرى ، وطقس مائل للحرارة على محافظات جنوب الصعيد مع سطوع أشعة الشمس .

وقالت منار غانم، إن درجة الحرارة العظمى ،  اليوم ،  سجلت 24 درجة مئوية على القاهرة الكبرى ، و 25 درجة مئوية على محافظات شمال الصعيد ، متابعة أنه هناك انخفاض ملموس في درجات الحرارة مع الساعات المتأخرة من الليل .

وتابعت أن الانخفاض في درجة الحرارة الصغرى أصبحت ملموسة جدا ، ولذلك لابد من ارتداء الملابس الشتوية الخفيفة ، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على الوجه البحري، وجنوب سيناء .

وحذرت من حالة عدم الاستقرار في الطقس بدءا من فجر يوم السبت ، والتي ستكون مصاحبة لسقوط أمطار متفاوتة في الشدة ، ونشاط للرياح، معقبة: "أمطار غزيرة ورعدية مصاحبة لحبات البرد على السواحل الشمالية للبلاد". 

الأرصاد الأرصاد الجوية برنامج هذا الصباح الحرارة العظمى القاهرة الكبرى

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