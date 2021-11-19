تغيير سلوكيات المواطنين.. أعضاء مبادرة اتحضر للأخضر في ضيافة جامعة العريش

استقبل الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، شمال سيناء، أعضاء مبادرة "اتحضر للأخضر"، تحت رعاية النقابة العامة للمهن الزراعية على مستوى الجمهورية ممثلة في الدكتور سيد خليفة نقيب عام الزراعيين على مستوى الجمهورية والمهندس عبد الحليم لاشين نقيب الزراعيين عن محافظة شمال سيناء والدكتور هاني العلاقمي أمين الصندوق وأعضاء النقابة ، والمهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بمحافظة شمال سيناء.

ناقش الاجتماع مناقشة نقاط التعاون المشتركة بين جميع الاطراف، والمشاركة فى مشاريع تنموية زراعية تخدم المجتمع السيناوى.

اتحضر للأخضر

كما تضمنت الزيارة تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية اتحضر للأخضر، بزراعة أشجار مثمرة مهداه من النقابة داخل الحرم الجامعى لجامعة العريش، كما تم الاتفاق على عمل مؤتمر علمي لتنمية الزراعية فى سيناء بالتعاون بين جامعة العريش والنقابة العامة للمهن الزراعية.

وتستهدف المبادرة تغيير السلوكيات ونشر الوعي البيئي وحث المواطنين - وخصوصًا الشباب - على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.

كما تستهدف المبادرة نشر الوعي بالحفاظ على المحميات الطبيعية وإدارتها وفق المستويات العالمية بما يضمن الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية وتعظيم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.