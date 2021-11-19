أمطار غزيرة ورعدية.. ماذا تقول صور الأقمار الصناعية عن طقس مصر وأكثر الأماكن المتضررة

كشفت أخر تحديثات صور الأقمار الصناعية وتوزيعات الخرائط، إن حالة عدم الاستقرار التي سوف تشهدها البلاد، على معظم انحاء الجمهورية، ستكون بدايتها اعتبارا من مساء الجمعة وتستمر حتى صباح الاثنين المقبل، حيث تقع البلاد تحت تأثير موجة طقس غير مستقر.

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد، فإن ذروة موجة عدم الاستقرار ستكون يومي السبت والأحد القادمين، فمن المنتظر تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية أحياناً، فى المقام الأول تؤثر على المدن الساحلية سواء الغربية منها عند السلوم حتى الإسكندرية وكذا على مدن ومحافظات القناة ( بورسعيد والإسماعيلية والسويس ) خاصة على بور سعيد وكذا على شمال ووسط سيناء وعلى كل محافظات الوجه البحري والقاهرة.

تكون موجة الأمطار، خفيفة على شمال الصعيد على المنيا وبني سويف يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 6 درجات مئوية خلال ذروة هذه الحالة كما تنشط الرياح الشمالية والشمالية الغربية مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويؤدي إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط .

المحافظات المعرضة لسقوط الأمطار الغزيرة

وبحسب ما أشار إليه خبراء هيئة الأرصاد، فإن أكثر المحافظات تأثرا لسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية عليها، هى محافظات (مطروح والإسكندرية وبورسعيد والعريش ورفح ودمياط والبحيرة وكفر الشيخ و )، وتكون باقي المحافظات أقل نسبيا في التأثر بموجة الأمطار مثل القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وينصح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالابتعاد عن كافة الأنشطة البحرية خاصة فوق مسطح البحر المتوسط، اعتباراً من مساء الغد وعلى مدار الـ 24 ساعة القادمة، وضرورة ارتداء الملابس الثقيلة خاصة لأبنائنا الصغار ويجب اصطحاب شمسية أو أي غطاء للرأس أثناء الخروج تفادياً لسقوط الأمطار.

وينصح خبراء هيئة الأرصاد أيضا، بضرورة القيادة بهدوء تام على الطرق السريعة خاصة المسافرين المتجهين من وإلى السواحل الشمالية وإلى بورسعيد وشمال سيناء والوجه البحري.

عدم ملامسة أى أجسام معدنية والابتعاد عن أعمدة الكهرباء، وعدم ركن السيارات تحت الأشجار أو لوحات الإعلانات.

درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات

وحول درجات الحرارة المتوقعة، والمصاحبة لهذه الموجة الغير مستقرة على البلاد، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 15

السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 16

جنوب سيناء 26 للعظمى والصغرى 18

شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 14

جنوب الصعيد 26 للعظمى والصغرى 17

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، كافة المسئولين بالمحافظات، اتخاذ التدابير اللازمة، حيال الموجة الجديدة التي تشهدها البلاد من سقوط أمطار غزيرة على معظم المحافظات، بشكل مؤقت خلال يومي السبت والأحد، والتي من المتوقع أن تهدأ الأحوال وتستقر الأجواء يوم الاثنين المقبل، لتنحصر فرص سقوط الأمطار على كافة المحافظات.

