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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حملة مسائية مكبرة لرفع الإشغالات بالقطاع الغربي بمدينة الشروق

إزالة التعديات بالمدن
إزالة التعديات بالمدن

قال المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه تم شن حملة مسائية مكبرة استهدفت المرور على المجمعات التجارية والمحال المخالفة بالقطاع الغربي  للمدينة لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات.

حملة مسائية لإزالة الإشغالات بالشروق

أكد المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق على استمرار حملات رفع الإشغالات بمشاركة قوة من قسم شرطة المرافق بالمدينة والإدارات المختصة بالجهاز مدينة الشروق.
 

حملة مسائية لرفع الإشغالات بالشروق


وأوضح المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن الحملة أسفرت عن التحفظ على الإشغالات المتواجدة بالممرات وخارج حدود المحال التجارية المخالفة، كما أسفرت عن  تحرير 18 محضر إشغال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
 

مدينة السادات 

وفي ذات السياق، قال المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إن اللجنة المشكلة من إدارتي التنمية والأمن وشرطة التعمير، قامت بتنفيذ 3 قرارات إزالة تعديات عن المشايات الفاصلة بين قطع الأراضي  بطريق التحدى والمتمثلة في زراعات وطوب وأشجار وأسوار حديدية وأسلاك  مقامة من قبل شركات أو أفراد.

شدد المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات على المتابعة الدورية لرصد المخالفات وإزالة التعديات ورفع الإشغالات بمختلف مناطق مدينة السادات .
 

 وجه المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بضرورة المرور الدائم على المناطق الصناعية للتصدى للمخالفات، حيث تم تحرير محضري مخالفة توصيل مياه خلسة لمصنعين بالمنطقة الصناعية الثالثة، بجانب فصل المياه عنهما من الخطوط الخارجية.

أكد المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، على كافة الإدارات المعنية في هذا الشأن بالمتابعة الدورية للتصدى لمثل هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
 

الشروق رفع الإشغالات إزالة التعديات ضبط المخالفات مدينة السادات

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