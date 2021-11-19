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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الغربية يتابع آخر أعمال التطوير بمستشفى حميات زفتى

وكيل صحة الغربية:
وكيل صحة الغربية: يتابع اخر أعمال التطوير بمستشفي حميات

تابع الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية في جولة مسائية أخر أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفي حميات زفتي رافقه الدكتور سند علام مدير المستشفي.

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يأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على الارتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية، والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين؛ من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز، مع الارتقاء بكل الخدمات الطبية المقدمة بتلك المستشفيات.

 

كما أشار إلى  أن المستشفى يوجد لها قرار بالتطوير بمجلس مدينة زفتى منذ سنوات طويلة ، وبعد مخاطبة الجهات المعنية بسرعة إنهاء كافة الإجراءات تم الحصول على موافقة وزير الصحة وبدء أعمال تطوير المستشفى فور انتهاء الإجراءات اللازمة.

 

وأضاف أن المستشفى تعمل بكامل طاقتها حاليا بالرغم من وجود أعمال تطوير ، والجدير بالذكر ، قد تم تزويد المستشفى بقسم عناية مركزة بقوة 16 سرير ، وقسم عناية متوسطة بقوة 32 سرير  ، مشيرًا ألى أن إدارة المستشفى تعمل على تطوير الأقسام منذ الموجة الأولى من فيروس كورونا .

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وشدد "حميدة "على التخطيط بسرعة إنهاء الأعمال والوقوف على احتياجات المستشفى من أجهزة لمحاولة توفيرها حال انتهاء عمليات الإصلاح لتعمل المستشفى بكامل إمكانياتها لخدمة المرضى.

وكيل صحة الغربية: يتابع اخر أعمال التطوير بمستشفي حميات زفتي

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