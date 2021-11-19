ٱلوان موضة 2022 تعرفي عليها مع إيمان النشارتي ..فيديو

قالت ايمان النشارتي مصممة الأزياء وعضو المجلس القومي للمرأه، إن الألوان الأساسية من الأخمر والأصفر والأخضر والأزرق وغيرها هي ألوان الموضة لعام 2022.

وأضافت إيمان النشارتي، خلال لقاء لها لبرنامج “3 ستات” عبر فضائية “صدى البلد”، ، تقديم كل من ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي.أن الموضة خلال تلك الفترة، هي للملابس الواسعة سواء في إرتداء القمصان أو الفساتين.

تعطي رونق للملابس

وتابعت إيمان النشارتي، أن البساطة في اختيار الملابس والألوان، هي من تعطي رونق للملابس التي يتم إختيارها.

وأشارت مصممة الأزياء وعضو المجلس القومي للمرأه إلى أنه يجب أن يتم إختيار الألوان، وفقال لذوقنا الخاص، وليس وفقا لرأي أي شخص أخر.