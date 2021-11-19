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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الكشف عن مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A13 استعدادا لإطلاقه

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A13 5G

ظهرت بعض العروض الصحفية حول هاتف سامسونج القادم Galaxy A13، والتي كشفت عن تصميم ومواصفات كلا من إصدارى 4G و 5G قبل الإعلان الرسمي عن الهاتف.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، حصل هاتف سامسونج Galaxy A13 5G، على موافقة منظمة المعايير Bluetooth SIG، تمهيدا لقرب الإعلان عنه، ومن المقرر أن يأتي الهاتف مدعوما بمعالج ميدياتك من نوع Dimensity 700.

 

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مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A13 5G

تظهر الصور المسربة ثلاثية الأبعاد، تصميم هاتف سامسونج Galaxy A13 5G، والذي سيأتي بنوتش على شكل قطرة ماء سيحتوي على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا خلفية ثلاثية، تتميز بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بالإضافة إلى ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على جانب الجهاز.

ومن المقرر أن يحزم هاتف سامسونج Galaxy A13 5G، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير، على أن يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، وسيأتي بألوان مميزة هي: الأسود، والأزرق والبرتقالي و الأبيض.

هاتف سامسونج Galaxy A13 5G


مواصفات ومميزات هاتف سامسونج Galaxy A13


- شاشة بقياس ٦.٥ بوصة، من نوع LCD، وبجودة عرض FHD+، وبدقة٢٤٠٠ × ١٠٨٠ بكسل، تأتي بتصميم Infinity-V.

-يعمل بمعالج ثماني النواة من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Dimensity 700 بدقة تصنيع 7 نانومتر.

- يملك ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت عبر بطاقات micro SD.

- يتم تشغيله بواسطة واجهة المستخدم من سامسونج One UI Core 3.1، المرتكزة على نظام أندرويد 11.

- يقدم كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر بزاوية عريضة، ومستشعرين لتصوير العمق والماكرو.

- كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

-يحزم بطارية بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات.

هاتف سامسونج Galaxy A13
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