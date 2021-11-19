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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الناتو يحتفي بجيمس ماتيس الحائز على جائزة القيادة المتميزة عبر الأطلسي

الناتو يحتفي بحصول
الناتو يحتفي بحصول الجنرال جيمس ماتيس على جائزة القيادة

أشاد الأمين العام حلف شمال الأطلنطي (ناتو) ينس ستولتنبرج، بفترة خدمة الجنرال جيمس ماتيس في الحلف وحصوله على جائزة هنري كيسنجر للقيادة المتميزة عبر الأطلسي من الأكاديمية الأمريكية في برلين؛ نظرا لدوره المتميز وكونه "حليفا بارزا وداعما ثابتا لرابطة قوية عبر المحيط الأطلنطي".
جاء ذلك في خطاب ألقاه ستولتنبرج خلال الحفل الذي أقيم على هامش مؤتمر الاتحاد الألماني الأطلسي "نقاش الناتو 2021" " NATO TALK 2021 " الذي عقد في برلين وحضر الحفل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
ووفقا لبيان أصدره حلف الناتو اليوم /الجمعة/ أثنى ستولتنبرج على دور الجنرال ماتيس في حث حلفاء واشنطن على المشاركة في تحمل أعباء النفقات الدفاعية لحلف الناتو وتشجيع الحلفاء الأوروبيين وكندا على تخصيص 260 مليار دولار إضافية للدفاع من عام 2014 إلى 2021.
يذكر أن الجنرال جيمس ماتيس خدم لمدة 44 عاما في سلاح مشاة البحرية الأمريكية. وشغل منصب وزير الدفاع الأمريكي السادس والعشرين في الفترة من 2017 إلى 2019. وتولى منصب القائد الأعلى لقائد الحلفاء في حلف الناتو (SACT) في الفترة من 2007 إلى 2009. وحصل الجنرال ماتيس على جائزة هنري أ. كيسنجر لمساهماته في العلاقة عبر الأطلسي من الأكاديمية الأمريكية في برلين مساء يوم أمس.
 

 

المفوضية الأوروبية واشنطن الناتو البحرية وزير الدفاع

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