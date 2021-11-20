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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

احتفالا باليوم العالمي لهم.. خبير سلوك أطفال توجه نصائح تربوية للآباء و الأمهات.. فيديو

الإحتفال باليوم العالمي
الإحتفال باليوم العالمي للطفل

وجهت الدكتورة سهام حسن استشارى نفسي و خبير سلوك أطفال نصيحة إلى الآباء والأمهات بتقويم سلوكهم اولا و  تنحية كل سلوك سىء جانبا  قبل توجيه أطفالهم لكى ينتقل إليهم كل سلوك طيب.


و قالت سهام حسن، إن الأطفال لابد ان يكون لديهم هدف يسعون إليه، مشيرة إلى أهمية توجيه طاقات الأطفال دائمآ فى الأشياء التى يفضلونها لتنمية مواهبهم.


و أضافت حسن خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ٨ الصبح المذاع على قناة "dmc"،أن الأطفال يجب ان ياخذوا من حولهم كل شىء جيد .


وأوضحت استشارى و خبير سلوك أطفال، أن المعلمين يلعبون دورا هاما فى تنشئة الطفل بعد الأسرة، مؤكدة أنه من الضرورى ألا  يميز المعلم طالب بعينه عن بقية الأطفال، و عدم التلفظ بأشياء من شأنها ان تخلق بين التلاميذ التنمر .


فى اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي اعتاد احتفال العالم به فى اليوم الموافق 20 نوفمبر من كل عام كم اجل التوعية لحقوق الطفل.

أسباب ضرب الاطفال بعضمهم 
فى إطار هذا نكشف عن أسباب ضرب الأطفال بعضهم


قد يظهر الأطفال أفعال عدوانية جسدية للتعبير   عن مشاعرهم. هذا ويمكن أيضا أن تكون جزءا من العامة على تنمية . تتضمن بعض الأسباب التي قد تجعل الأطفال يعضون ما يلي:

الاعتداء الجسدي، مثل عض، واللكم، ورمي نوبات الغضب، وما إلى ذلك، يمكن التعبير عن الغضب والحزن ، أو أنها قد تدل على أنهم غير قادرين على التواصل مخاوفهم . على سبيل المثال ، عندما يخسر طفلك لعبة ، أو لا تسير الأمور كما هو مخطط لها ، فقد يتحول إلى عدوانية.

التلاميذ استشاري نفسي حقوق الطفل الآباء والأمهات اليوم العالمي لحقوق الطفل تنمية مواهب

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