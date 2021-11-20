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تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.. «مصر الخير» تدعم مبادرة «ابني البدري» للتوعية بأهمية الـ 1000 يوم الأولى من حياة الطفل

صدى البلد
  • تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي
  • مصر الخير تدعم مبادرة "ابني البدري" للتوعية بأهمية الـ 1000 يوم الأولى من حياة الطفل
  • إطلاق مبادرة الـ 1000 الذهبية لتنمية الاسرة المصرية وإضاءة المتحف القومي للحضارة باللون الأرجواني
     

وقعت مؤسسة مصر الخير اليوم، السبت، بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال لدعم مبادرة "ابني البدري"، والتي أطلقتها الجمعية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تزامنا مع المبادرة الرئاسية "يوم جديد".

وتهدف المبادرة إلى خلق وعي مجتمعي بأهمية الـ1000 يوم الأولى من عمر الطفل، وتقديم جميع أوجه الرعاية للطفل المصري منذ أن يكون جنينا في رحم الأم وطول فترة الحمل وأثناء الولادة وأيضا خلال الألف يوم الأولى من حياته لما لهذه الفترة من أهمية في حياة الطفل.

وقالت الأستاذ عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة في مؤسسة “مصر الخير”، إن المؤسسة تدعم هذه المبادرة لأنها تمثل حقا من حقوق الطفل المصري في حياة صحية كريمة، لافتة إلى أهمية الـ 1000 يوم الذهبية الأولى من حياة الطفل، حيث إن 85% من صحة الإنسان طوال حياته تتكون في تلك الفترة الذهبية وأي تقصير في هذه الفترة لا يمكن تعويضه بعد ذلك.

وأضافت “الجوهري” أن العناية الجيدة بالطفل في هذه الفترة الهامة من حياته تحميه من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض مثل السمنة والتقزم والتوحد والخلل في القدرات الذهنية والنفسية والإبداعية، ولذلك من المهم أن نقدم المشورة لكل أم كي تستطيع الاعتناء بطفلها ورعايته بشكل صحي وسليم، ولذلك تم توقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية لطب الأطفال، حيث تقوم  مؤسسة مصر الخير بتقديم الدعم المادي للجمعية مع الإشراف على برامج التدريب، على أن تتولى الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية وضع وتنفيذ برامج التدريب للأطباء والأطقم الطبية المعاونة من التمريض ومن يقدمون المشورة الطبية للأم والاسرة ومن يقومون بالمعاونة في متابعة الحمل، خاصة في القرى والنجوع.

وأشارت إلى أن بروتوكول التعاون سيبدأ تنفيذه في مراكز وقرى محافظة أسيوط، حيث سيتواجد فريق ميداني في المحافظة لمتابعة برامج التدريب للأطباء في هذا المجال والتمريض، وكذلك مقدمو المشورة الأسرية من أجل نشر الوعي الصحي للأسرة المصرية بأهمية الرعاية الصحية للأم والطفل، مع تقديم الأجهزة الطبية التي تحافظ على صحة الطفل عند الولادة. 

وأكدت أن نشر الوعي بأهمية الحفاظ على صحة الطفل في هذه المرحلة استثمار في صحة الطفل في هذه الفترة، وهو بالتالي استثمار في مستقبل الدولة المصرية ككل.

وقالت الدكتورة عبلة الألفي، مؤسس ورئيس الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، إن توقيع بروتوكول التعاون يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للأطفال المبتسرين، وهم الأطفال الذين يتم ولادتهم قبل الأسبوع 37 من الحمل، حيث ستتم إضاءة المتحف القومي للحضارة المصرية باللون الأرجواني الخاص بالمبتسرين. 

وأكدت أن العالم كله يحتفل في هذا اليوم بإضاءة معلم من أهم المعالم السياحية، وقد احتفلت الجمعية المصرية قبل ذلك ثلاث مرات على مدار ثلاثة أعوام، حيث تمت إضاءة برج القاهرة وأهرامات الجيزة ومعبد فيلة في محافظة أسوان، ونحتفل هذا العام للمرة الرابعة بإضاءة المتحف القومي للحضارة بمشاركة مؤسسة مصر الخير.

وأضافت “الألفي” ـن الجمعية قدمت الأنشطة التدريبية الخاصة بتقديم المشورة الأسرية في أكثر من 11 محافظة قبل ذلك، حيث تم عمل برامج تدريبية مع جهات ومؤسسات مختلفة في محافظات القاهرة والجيزة والبحيرة وبورسعيد والفيوم وأسوان وغيرها من المحافظات، وجار الآن الاتفاق مع وزارة التعليم العالي على تدريب مقدمي مشورة من طلبة السنوات الثالثة والرابعة بالكليات ليقوم كل طالب ليقوم كل منهم بتقديم المشورة الأسرية لكل أفراد الأسرة في 20 أسرة يختارها من الأهل والمجتمع المحيط به كجزء من المسئولية المجتمعية المقدمة منه، ولتوفير المتابعة والحوكمة يقوم بتقديم المخرجات كل 6 أشهر، وبعد التخرج يحصل على دبلوم في المسئولية المجتمعية.

وأوضحت أن الجمعية تقوم بعمل برامج وأنشطة تدريبية مع مختلف الجهات لمقدمي المشورة الاسرية بهدف أن يكون لديه القدرة على توعية الأسرة بالكثير من المفاهيم الصحية الهامة، مثل أهمية التباعد بين الولادات وأهمية الرضاعة الطبيعية، وأيضا تقليل عدد الولادات القيصرية غير الضرورية، بالإضافة إلى الاهتمام بالتغذية الصحية للأم خلال فترة الحمل وكيفية الاهتمام بالطفل خلال الـ1000 يوم الذهبية ليكون لدينا جيل جديد من الأصحاء القادرين على خدمة أنفسهم ومجتمعهم وبناء مستقبلهم.

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