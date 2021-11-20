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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا.. رئيس مجلس النواب يقدم أوراق ترشحه للرئاسة

صدى البلد

تقدم، رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بأوراق ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة المقررة في 24 ديسمبر القادم، بحسب ما أفادت وسائل إعلام ليبية

كان صالح (77 عاما)، الذي يترأس مجلس النواب منذ 2014، أعلن مساء الأربعاء نيته للترشح لانتخابات الرئاسة.

وكان كل من سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس السابق معمر القذافي، وقائد قوات الجيش الوطني، خليفة حفتر، ووزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، تقدموا بأوراق ترشحهم رسميا خلال الأيام الماضية.

ومن المقرر أن يتقدم رئيس الحكومة الليبية الحالي، عبد الحميد دبيبة، بأوراق ترشحه للمفوضية العليا للانتخابات الأحد.

وتمّ التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في أكتوبر من العام الماضي. وأفضى حوار سياسي بين الفرقاء الليبيين، برعاية أممية في جنيف في فبراير الماضي، إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر ويناير.

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