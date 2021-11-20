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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نوستالجيا.. «شدى حيلك يا بلد» محمد نوح بصمة فى عالم الفن لا ينساها المصريون.. فيديو

الفنان محمد نوح
الفنان محمد نوح

صرح الفنان محمد نوح بأنه توقف لفترة عن العمل بالملاهى الليلية لإعطاء بعض الجهد والوقت لأعماله الأخرى.

وقال محمد نوح، أثناء استضافته مع الإعلامية أمانى ناشد، إن العمل فى الملاهى الليلية لا بد أن يستمر ويظل موجودا، وأكد أن كثيرا من الفنانين بالخارج يغنون فى الملاهى الليلية.

وأوضح أنه كان يغنى مرة أو مرتين في الملاهى الليلية ولكن ليس بشكل دائم.

وأكد أن الخلود الحقيقي لأى فنان هو المسرح الغنائي والذى يعد إنقاذا للأغنية المصرية لأن المسرح به نوع من الخلود والقداسة.

وأشار إلى أن الغنوة وليدة الموقف ناتجة عن رواية أو قصة.

الإعلامية أماني ناشد وزيرة الثقافة دار الأوبرا محمد نوح

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