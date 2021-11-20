نوستالجيا.. «شدى حيلك يا بلد» محمد نوح بصمة فى عالم الفن لا ينساها المصريون.. فيديو

صرح الفنان محمد نوح بأنه توقف لفترة عن العمل بالملاهى الليلية لإعطاء بعض الجهد والوقت لأعماله الأخرى.

وقال محمد نوح، أثناء استضافته مع الإعلامية أمانى ناشد، إن العمل فى الملاهى الليلية لا بد أن يستمر ويظل موجودا، وأكد أن كثيرا من الفنانين بالخارج يغنون فى الملاهى الليلية.

وأوضح أنه كان يغنى مرة أو مرتين في الملاهى الليلية ولكن ليس بشكل دائم.

وأكد أن الخلود الحقيقي لأى فنان هو المسرح الغنائي والذى يعد إنقاذا للأغنية المصرية لأن المسرح به نوع من الخلود والقداسة.

وأشار إلى أن الغنوة وليدة الموقف ناتجة عن رواية أو قصة.