لوكاكو يغيب .. تشكيل قمة ليستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

يحل تشيلسي متصدر البريميرليج، ضيفا على ليستر سيتي اليوم “السبت”، في تمام الثانية والنصف ظهرا، على ملعب “كينج باور”، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر تشيلسي جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، بينما يأتي ليستر سيتي في المركز الـ12 برصيد 15 نقطة.

ويفتقد تشيلسي خدمات المهاجم روميلو لوكاكو الذي يتعافى من إصابة في الكاحل، و يحتاج إلى أيام أخرى قبل أن يتمكن من العودة إلى تدريب الفريق، لذلك سيغيب عن المزيد من المباريات.



تشكيل تشيلسي

إدوارد ميندي - تريفوه تشالوباه - تياجو سيلفا - أنتونيو روديجر - رييس جاميس - نجولو كانتي - جورجينهو - بينجامين تشايلويل - ماسون مونت - كالوم هودسون أودوي - كاي هافيرتز.

تشكيل ليستر سيتي

كاسبر شمايكل - دانيال أمارتي - جوني إيفانز - كاجلار سويونكو- تيموتي كاستاني - بوباكاري سوماري - ويلفريد نديدي - مارك البرايتون - أديمولا لوكمان - جيمي فار - هارفي بارنيس.