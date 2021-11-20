محافظ بورسعيد يشهد البرنامج التدريبي داخل المديرية المالية

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم ، برنامج تدريب آليات تنفيذ موازنه البرامج والاداء بالمديرية المالية ، والذى يضم ممثلين من كافة المحافظات، ويأتى فى إطار التحول الرقمى لكافة أوجة التعامل الحكومى ، بحضور المحاسب طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية ومحمد سليمان وكيل المديرية المالية ببورسعيد .

وشدد محافظ بورسعيد ، على دقة الأداء بجانب سرعة الانجاز ، مؤكدا أنه الدافع الرئيسى لإنهاء المشروعات التى شهدتها محافظة بورسعيد ، خلال السنوات الماضية والتى أدت إلى طفرة لمسها الشارع البورسعيدى .

وأوضح محافظ بورسعيد، أن الحكومة لا تتوانى فى تذليل أى عقبات فى حدود القانون، وأنها دائما بجانب الموظف الذى يساعد فى انجاز أى مشروع ، مشيدا بالقائمين على برنامج التدريب وقدرتهم على الوصول بالمتدربين، إلى مستوى يؤهلهم للتعامل مع المستجدات المالية المميكنة بكفاءة عالية، وذلك ضمن خطة الدولة فى التحول الرقمى .

IMG-20211120-WA0035

IMG-20211120-WA0034

IMG-20211120-WA0032

IMG-20211120-WA0030

IMG-20211120-WA0031