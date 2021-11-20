عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المجلس القومى للأمومة يشيد بما حققته مصر حفاظا على حقوق الطفل.. فيديو

اليوم العالمى للطفل
اليوم العالمى للطفل

قالت الدكتورة سحر السنباطى الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة، إننا نشهد الآن عصر ذهبي لحقوق الإنسان على الوجه الأشمل لإعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، التى تبروز حق من حقوق الأطفال .

 

وأضافت السنباطى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة المذاع على قناة "dmc"، أن هذا العام شهد زخم من التشريعات الخاصة بحقوق الطفل أهمية قضية تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات التى تغلظت فيه العقوبات بالسجن المشدد .

 

وأوضحت الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة أنه تم تغليظ عقوبة التنمر هذا العام و تعريفه ، وأيضا قانون التحرش و سرية البيانات الخاصة بالتحرش و للاغتصاب.


"أحباب الله"، تعبير عندما تسمعه على الفور تعرف أن الحديث عن الأطفال، وعلى اختلاف الجنسيات، والأعراق، فدائمًا هم الاجمل، وتسود البراءة وجوههم، وبمجرد تواجدهم في المكان يسود البهجة والسعادة.

 

فالأطفال دائما ينشرون السعادة والبهجة في مكان تواجدهم، لكن هل نمنحهم نحن ما يحتاجونه من آمان ودفئ؟!، الإجابة الوحيدة لا، فهناك أطفال كثيرين حول العالم يعانون من الفقد والحرمان، ويمرون بظروف قاسية في الوطن العربي خاصة من الدول التي عانت من الحروب.


تخصيص اليوم العالمي لحقوق الطفل
انتهت الحرب العالمية الأولى، وسط معاناة كبيرة للدول، وخسائر فادحة، وبالطبع تعرضت الأطفال للأذى الكبير، سواء النفسي أو المادي، واعترافًا من الأمم المتحدة بحقوق الطفل، تم إصدار إعلان رسمي دولي، هو إعلان حقوق الطفل عام 1924م.

 

وأُعلن عن يوم الطفل العالمي في عام 1954م، ليكون مناسبة عالمية للإعتراف بمصلحة الطفل وحقوقه، وتعويضه عن الحرمان والفقد، وتحسين احوالهم، وإذكاء الوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاههم.

حقوق الإنسان الاطفال عقوبات عقوبة التنمر حقوق الطفل

ترشيحاتنا

رفض الإنجاب.. أسرار جديدة عن طلاق فاتن موسى من مصطفي فهمي

بخطوات سريعة.. علاج الهالات السوداء الوراثية

تحت الأمطار.. سيراميكا كليوباترا يخوض مرانه الأخير استعدادا لمواجهة فاركو

هازارد يغيب عن ريال مدريد أمام غرناطة في الليجا بسبب التهاب في الأمعاء

أمطار غزيرة ورعدية في 10 محافظات .. تفاصيل حالة الطقس اليوم وغدا

التحالف العربي: تدمير 13 هدفا عسكريا للحوثين في اليمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط الأمطار على القاهرة والجيزة.. ومتى تنتهي موجة الطقس السيئ؟

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق بعد قليل.. فيديو

الطقس السيئ يبدأ ظهر السبت|تعطيل الدراسة بالمحافظات الشمالية وهذا موقف القاهرة والجيزة

محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدا الأحد 21 نوفمبر لسوء الأحوال الجوية

ستقتل 33 مليون شخص.. العالم ينتظر جائحة أفظع من كورونا

رجعت البيت لقيته مع أمي.. شاب يمزق جسد عامل في أوسيم

خناقة شوارع داخل فرع فودافون.. والشركة: جاري التحقيق في الواقعة.. فيديو

وفاة المخرج المسرحي مسعد الطنباري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 ذئاب بشرية تناوبوا اغتصابها أمام خطيبها.. القصة الكاملة لنهش حسناء المعادي| نوستالجيا

بعد 50 عاما غراما .. قصة مثيرة لـ زواج الأمير تشارلز من الدوقة كاميلا

20 صورة من حفل مسار إجباري وديسكو مصرعلى مسرح البروج

بعد أشهر طويلة من الصراع مع الفيروس.. كورونا يقتل طبيبًا قويا|صور

فيديو

هغير فكرة الجواز| رجل يتزوج من 9 نساء في يوم واحد.. فيديو

فيديو جراف.. البنطلون تمزق.. حقيقة زواج بيج رامي الثاني

فيديو جراف| تخطت المليار .. تعرف على ثروة محمد صلاح وراتبه الأسبوعي والشهري

فيديو جراف.. وزير التعليم : خبر موتي شائعة.. والوزارة تستعد لمواجهة الطقس السئ

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

اﻟﻤﺰﻳﺪ