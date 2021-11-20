المجلس القومى للأمومة يشيد بما حققته مصر حفاظا على حقوق الطفل.. فيديو

قالت الدكتورة سحر السنباطى الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة، إننا نشهد الآن عصر ذهبي لحقوق الإنسان على الوجه الأشمل لإعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، التى تبروز حق من حقوق الأطفال .

وأضافت السنباطى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة المذاع على قناة "dmc"، أن هذا العام شهد زخم من التشريعات الخاصة بحقوق الطفل أهمية قضية تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات التى تغلظت فيه العقوبات بالسجن المشدد .

وأوضحت الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة أنه تم تغليظ عقوبة التنمر هذا العام و تعريفه ، وأيضا قانون التحرش و سرية البيانات الخاصة بالتحرش و للاغتصاب.



"أحباب الله"، تعبير عندما تسمعه على الفور تعرف أن الحديث عن الأطفال، وعلى اختلاف الجنسيات، والأعراق، فدائمًا هم الاجمل، وتسود البراءة وجوههم، وبمجرد تواجدهم في المكان يسود البهجة والسعادة.

فالأطفال دائما ينشرون السعادة والبهجة في مكان تواجدهم، لكن هل نمنحهم نحن ما يحتاجونه من آمان ودفئ؟!، الإجابة الوحيدة لا، فهناك أطفال كثيرين حول العالم يعانون من الفقد والحرمان، ويمرون بظروف قاسية في الوطن العربي خاصة من الدول التي عانت من الحروب.



تخصيص اليوم العالمي لحقوق الطفل

انتهت الحرب العالمية الأولى، وسط معاناة كبيرة للدول، وخسائر فادحة، وبالطبع تعرضت الأطفال للأذى الكبير، سواء النفسي أو المادي، واعترافًا من الأمم المتحدة بحقوق الطفل، تم إصدار إعلان رسمي دولي، هو إعلان حقوق الطفل عام 1924م.

وأُعلن عن يوم الطفل العالمي في عام 1954م، ليكون مناسبة عالمية للإعتراف بمصلحة الطفل وحقوقه، وتعويضه عن الحرمان والفقد، وتحسين احوالهم، وإذكاء الوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاههم.