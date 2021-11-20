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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلي 2001 يفوز على الاتحاد بثنائية في دوري الجمهورية

صدى البلد

فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2001، على ضيفه الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري الجمهورية للشباب.

 

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

الدفاع: جلال فارس - محمد المغربي - هاني عمرو - محمد أشرف.

الوسط: أحمد نبيل «كوكا» - أحمد أشرف - محمد فخري - زياد طارق - أحمد غريب.

الهجوم: علي عمرو.

 

وشارك محمد رضا بدلًا من أحمد غريب، ومحمد ياسر بدلًا من أحمد أشرف، وأحمد عربي بدلًا من علي عمرو.

 

وافتتح علي عمرو، التسجيل للأهلي في الدقيقة الثامنة، بعدما وصلته كرة عرضية من زياد طارق تابعها بتسديدة في المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي ١- صفر.

 

وفي الشوط الثاني أدرك الاتحاد السكندري هدف التعادل في الدقيقة ٧٦، قبل أن ينجح البديل أحمد عربي من أول لمسة في تسجيل هدف الفوز للأهلي في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، بعدما أرسل كرة عرضية أمام المرمى أخطأها مدافع الاتحاد لتصطدم بقدمه وتسكن الشباك، وتنتهي المباراة بفوز الأهلي ٢ - ١.

 

بهذا الفوز رفع «أهلي 2001» رصيده إلى ١٧ نقطة، من الفوز في ٥ مباريات، والتعادل في مباراتين، حيث فاز على الشرقية للدخان بخماسية نظيفة، وعلى غزل المحلة برباعية مقابل هدف، وعلى إنبي بثلاثية مقابل هدف، وتعادل مع المقاولون العرب بهدف لمثله، وفاز على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل، وتعادل مع فاركو بهدف لمثله، وفاز على الاتحاد السكندري بثنائية مقابل هدف، مسجلًا ١٨ هدفًا مقابل ٤ أهداف في مرماه.

 

ويضم الجهاز الفني لفريق شباب الأهلي عمرو أنور مديرًا فنيًّا، وأحمد عبد الظاهر مدربًا مساعدًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عبد الله إداري الفريق، وحسن فاضل طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال، ومحمد السيد أخصائي التدليك

فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي النادي الأهلي ملعب الأهلي بمدينة نصر دوري الجمهورية للشباب حمزة علاء

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