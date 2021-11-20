أبو العينين في مؤتمر عالمي: مصر تزدهر ولا توجد حالة طوارئ بسبب الاستقرار

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إن هناك رسائل سلبية عن مصر يتم تصديرها للخارج بشكل خاطيء، ولكن الحقيقة هي أن مصر تزدهر وتحقق تقدما في كافة المجالات .

وأضاف أبو العينين في كلمته في حوار مع أكبر الشخصيات العربية والأمريكية في المؤتمر السنوي الـ 30 للمجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية، والذي عرضته الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" خلال الـ 7 سنوات الأخيرة تم تحقيق إنجازات في مصر وعلى سبيل المثال إنجاز مشروع العاصمة الإدارية الجديدة التي تعتبر مساحتها ضعف القاهرة العاصمة وتعتبر قرية ذكية وسيتم الانتقال إلى العاصمة خلال شهور قليلة ".

وتابع أبو العينين :" الرئيس السيسي منذ شهرين أعلن عن الجمهورية الجديدة وهذا يعني الكثير لحياة المصريين ومنذ أسبوعين أعلن الرئيس السيسي إلغاء حالة الطوارئ في مصر ".

وأكمل أبو العينين :" مصر بلا حالة طوارئ بسبب الأمن والاستقرار في ربوع مصر وهزمنا الإرهاب الذي يقف أمام الإنسانية ".