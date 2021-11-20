أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، تزايد عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية، حيث بلغ العدد 23 شخصا، حتى صباح الخميس، ولكن خلال الفترة الأخيرة تزايدت التساؤلات حول هل ترشح عقيلة صالح لانتخابات الرئاسة في ليبيا؟.

هل ترشح عقيلة صالح لانتخابات الرئاسة في ليبيا؟

رسميا ترشح عقيلة صالح لانتخابات الرئاسة في ليبيا، حيث قدم رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم السبت، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة بمقر المفوضية العليا للانتخابات في بنغازي.

وقدم عقيلة صالح أوراقه للمفوضية العليا بعد أن إعلان منذ 3 أيام ترشحه لانتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر القادم.

وقال عقيلة صالح في مؤتمر صحفي له بعد أن قدم أوراق ترشحه: "حضرت اليوم الى مقر الهيئة الوطنية العليا للانتخابات في مدينة بنغازي وذلك لتقديم المستندات المطلوبة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية الليبية".

وفى تصريحات للعربية قال عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي "إنه لا مجال لتعديل قانون الانتخابات في ليبيا"، مشيراً إلى أن قانون الانتخابات الليبية لم يتم صياغته لصالح أشخاص معينين.

وأكد رغبته في التركيز على المصالحة الوطنية حالة فوزه في الانتخابات الرئاسية، مضيفا أن المادة 12 من قانون الانتخابات الليبية لن تُعدل.. وعلى أي شخص يرغب في الترشح لانتخابات ليبيا أن يتوقف عن عمله مؤقتاً.

وأبدى تعجبه من رغبة البعض في عدم التقيد بقوانين الانتخابات الليبية، مشدداً على أن قوانين الانتخابات عامة، ولم تقر من أجل شخص بعينه كما يزعم البعض.

ودعا المجتمع الدولي للإشراف على الانتخابات حتى يطمئن الناس في الداخل والخارج على نزاهتها، بحسب تعبيره.