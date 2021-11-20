عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل ترشح عقيلة صالح لانتخابات الرئاسة في ليبيا ؟

عقيلة صالح
عقيلة صالح

أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، تزايد عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية، حيث بلغ العدد 23 شخصا، حتى صباح الخميس، ولكن خلال الفترة الأخيرة تزايدت التساؤلات حول  هل ترشح عقيلة صالح لانتخابات الرئاسة في ليبيا؟.

 هل ترشح عقيلة صالح لانتخابات الرئاسة في ليبيا؟

رسميا ترشح عقيلة صالح لانتخابات الرئاسة في ليبيا، حيث قدم  رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم السبت، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة بمقر المفوضية العليا للانتخابات في بنغازي.

وقدم عقيلة صالح أوراقه للمفوضية العليا بعد أن إعلان منذ 3 أيام ترشحه لانتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر القادم.

وقال عقيلة صالح في مؤتمر صحفي له بعد أن قدم أوراق ترشحه: "حضرت اليوم الى مقر الهيئة الوطنية العليا للانتخابات في مدينة بنغازي وذلك لتقديم المستندات المطلوبة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية الليبية".

وفى تصريحات للعربية قال عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي "إنه لا مجال لتعديل قانون الانتخابات في ليبيا"، مشيراً إلى أن قانون الانتخابات الليبية لم يتم صياغته لصالح أشخاص معينين.

وأكد رغبته في التركيز على المصالحة الوطنية حالة فوزه في الانتخابات الرئاسية، مضيفا أن المادة 12 من قانون الانتخابات الليبية لن تُعدل.. وعلى أي شخص يرغب في الترشح لانتخابات ليبيا أن يتوقف عن عمله مؤقتاً.

وأبدى تعجبه من رغبة البعض في عدم التقيد بقوانين الانتخابات الليبية، مشدداً على أن قوانين الانتخابات عامة، ولم تقر من أجل شخص بعينه كما يزعم البعض.

ودعا المجتمع الدولي للإشراف على الانتخابات حتى يطمئن الناس في الداخل والخارج على نزاهتها، بحسب تعبيره.

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذر: هنشوف 4 حالات مختلفة للطقس خلال يوم واحد ..فيديو

أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة غرناطة في الدوري الإسباني

في مؤتمر عالمي..أبو العينين يعرض فيلما تسجيليا عن إنجازات مصر خلال7 سنوات

تنمية وازدهار.. أبو العينين يطالب الإعلام الأمريكي بنشر معلومات صحيحة ودقيقة عن مصر

سفير جنوب إفريقيا يلتقي وفد غرفة القاهرة لبحث زيادة العلاقات الاقتصادية الثنائية

بعد قرار مجلس الوزراء..متى ترتفع أسعار الأسمدة المدعمة ؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منهج الرياضيات.. وزير التعليم يوجه رسالة لمعلمي وأهالي تلاميذ رابعة ابتدائي

تعطيل الدراسة غدا في مدارس القاهرة بسبب الطقس السيء.. اعرف الحقيقة

سقوط الأمطار على القاهرة والجيزة.. ومتى تنتهي موجة الطقس السيئ؟

الطقس السيئ يبدأ ظهر السبت|تعطيل الدراسة بالمحافظات الشمالية وهذا موقف القاهرة والجيزة

الأرصاد: ذروة عدم استقرار الطقس تنتهي الليلة.. وارتدوا الشتوي

محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدا الأحد 21 نوفمبر لسوء الأحوال الجوية

بالأسماء.. إصابة 12 في انقلاب سيارة بالإسماعيلية بسبب الطقس السيء

"الحكومة": لا تعطيل للدراسة في القاهرة الكبرى غدا بسبب الطقس السيء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمير بلا وطن.. لماذا رفضت العائلة البريطانية زواج إليزابيث وفيليب؟

5 ذئاب بشرية تناوبوا اغتصابها أمام خطيبها.. القصة الكاملة لنهش حسناء المعادي| نوستالجيا

بعد 50 عاما غراما .. قصة مثيرة لـ زواج الأمير تشارلز من الدوقة كاميلا

20 صورة من حفل مسار إجباري وديسكو مصرعلى مسرح البروج

فيديو

قالت مين ده وقاعد هنا ليه.. حفيد كمال الشناوي يهاجم زوجة هاني شاكر

هغير فكرة الجواز| رجل يتزوج من 9 نساء في يوم واحد.. فيديو

فيديو جراف.. البنطلون تمزق.. حقيقة زواج بيج رامي الثاني

فيديو جراف| تخطت المليار .. تعرف على ثروة محمد صلاح وراتبه الأسبوعي والشهري

المزيد

ساحة رأي

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

اﻟﻤﺰﻳﺪ