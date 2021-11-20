لو محتاج حاجة ابعتهالك.. الرئيس يطمئن على أهالي شمال سيناء من المحافظ

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن الرئيس السيسي اتصل به اليوم للاطمئنان على أهالي شمال سيناء بسبب موجة الطقس السيء، قائلا:" الرئيس قالي « سلامي للناس عندك ولو محتاج حاجة ابعتهالك »".



وأضاف محمد عبد الفضيل شوشة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة “ صدى البلد “، :” المحافظة شهدت سقوط أمطار غزيرة أمس ولكن الأوضاع مستقرة حاليا في شمال سيناء ”.

وتابع محمد عبد الفضيل شوشة:" أي أمطار تسقط تمتصها الأراضي بسبب الطبيعة الصحراوية في المحافظة ".

وتابع محمد عبد الفضيل شوشة :" اتصالات هاتفية من أهالينا في شمال سيناء معربين عن سعادتهم بهطول الأمطار "، مضيفا:" اهالينا في شمال سيناء فرحانين وسعداء بسقوط الأمطار باعتبارها امطار خير لهم".



وأكمل محمد عبد الفضيل شوشة :" لا توجد خسائر في المحافظة بسبب سوء الأحوال الجوية "، مضيفا:" تعطيل الدراسة غدا في محافظة بسبب سوء الأحوال الجوية ".