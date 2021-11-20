سنبهر العالم.. أحمد موسى: احتفالية افتتاح طريق الكباش يوم الخميس بحضور الرئيس | فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيحضر احتفالية افتتاح طريق الكباش، يوم الخميس المقبل، في محافظة الأقصر.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه: على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد،: مصر ستبهر العالم يوم الخميس المقبل باحتفالية طريق الكباش.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: هذا الحدث كبير، وعالمي، وربما يتفوق على احتفالية موكب المومياوات الملكية، ومختلف دول العامل تنتظر احتفالية افتتاح طريق الكباش.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن الأقصر تتزين؛ استعدادا لاحتفالية طريق الكباش، وكل الأماكن التاريخية والأثرية ستكون مضاءة خلالها.