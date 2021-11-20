ظهور نجم منتخب تونس.. قائمة بيراميدز لمواجهة إيسترن كومباني

أعلن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته لدخول المعسكر المغلق استعدادا لمواجهة إيسترن كومباني في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل إيسترن كومباني ضيفا على نظيره نادي بيراميدز في الثالثة من عصر الاثنين بعد غدا على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - شريف إكرامي - أحمد دعدور

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر - أحمد توفيق - رمضان صبحي - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - محمود وادي

ويخوض فريق بيراميدز تدريبه الأخير في الثانية والنصف ظهر غد الأحد على استاد الدفاع الجوي، قبل الدخول في المعسكر المغلق حتى موعد المباراة.