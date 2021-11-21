خدمة النادي شرف..أصغر مرشحة لانتخابات الأهلي تكشف كواليس أول مكالمة مع الخطيب

كشفت مي عاطف أصغر مرشحة على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي في قائمة الكابتن محمود الخطيب بالانتخابات، تفاصيل أول مكاملة جمعتها بـ محمود الخطيب لابلاغها بتواجدها معها في القائمة.

وقالت مي عاطف في حوارها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" كنت أفكر منذ فترة في الترشح لانتخابات النادي الاهلي".

وأكملت مي عاطف :" كان هناك اتصالات بيني وبين الكابتن محمود الخطيب للتعرف على شخصيتي وعن عملي وممارستي لـ رياضة السباحة وفي أول اتصال بيني وبينه كان مجرد تعارف".

وتابعت مي عاطف :" خدمة النادي الأهلي مسؤولية كبيرة ولكنه شرف وفخر كبير لي".

